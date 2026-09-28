Roberto Íñiguez, sobre el inicio de la Euroliga: "Es un partido que nos llega pronto"

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Girona, 28 sep (EFE).- El técnico del Spar Girona, Roberto Íñiguez, admitió este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro final de la ronda previa de la Euroliga femenina contra el Emlak Konut turco que es "un partido que llega pronto", ya que el equipo todavía está "verde".

"Estamos empezando a conectar. Nos faltan mecanismos y automatismos, pero el partido del miércoles es muy importante. Habrá que dar un paso adelante e intentarlo con más corazón", afirmó en la previa del partido que se disputará en Fontajau este miércoles.

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Íñiguez pidió "unión, energía y esfuerzo" para sobreponerse a la situación y "clarividencia, proactividad, valentía y verticalidad" para aspirar al triunfo y a la clasificación para la fase final de la Euroliga.

También reconoció que el equipo de la internacional española Iyana Martín debe competir y jugar "mucho mejor" que en la pretemporada e, incluso, afirmó que si el Girona rebotea como en la final de la Lliga Catalana "no habrá nada que hacer", en alusión a la derrota sufrida ante el Cadí La Seu (67-72) la semana pasada.

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Sobre el rival, señaló que es un equipo que llegará "volando" después de conseguir una "gran victoria" contra el Panathinaikos griego en la primera ronda de la fase previa.

"Es un equipo que sabe lo que hace y que es muy peligroso si juega cómodo, si puede hacer su baloncesto. Este será el primer punto a evitar", anticipó el técnico vitoriano.

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Íñiguez concluyó que quiere que el Girona esté un año más en la fase final de la Euroliga, "una competición muy chula", porque es el "sueño" de muchas jugadoras.

El ganador del encuentro entrará en el grupo D de la Euroliga femenina junto al checo ZVVS USK Praha, el francés Tango Bourges Basket y el polaco AZS UMCS Lublin. EFE

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asm/vmc/cmm