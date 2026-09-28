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Renfe asegura que los datos bancarios de sus clientes están a salvo tras el ciberataque

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Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado este lunes que en el ciberataque que el viernes pasado afectó a la compañía y a Adif no se han visto comprometidos datos bancarios de los pasajeros o sus contraseñas.

El presidente de Renfe ha explicado en la presentación de la nueva web de la compañía que tanto su actual como el nuevo sistema de venta cuentan con "las máximas medidas de ciberseguridad que hay hoy en día" y "con todos los estándares más elevados".

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Ha recordado que la compañía, así como Adif, llevan "cerca de tres, cuatro semanas recibiendo ataques muy masivos e intensivos" a sus sistemas que han estado siendo repelidos durante todo este tiempo.

Pero, la semana pasada se ha producido una brecha en un sistema Adif por la cual hubo esta fuga de datos, cuyo alcance "todavía estamos evaluando" y "cuando tengamos la información completa la vamos a comunicar con total transparencia", ha agregado.

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"A día de hoy no tenemos ninguna constancia de que los datos más sensibles, como pueden ser los datos bancarios, estén comprometidos y pensamos que no lo han estado en ningún caso".

"Sí sabemos que hay datos personales que tienen que ver con cuentas de correo electrónico, con nombres, con algún DNI asociado que sí han sido atacados y sí que han accedido a ellos", ha recordado.

Ha matizado que "la parte de datos bancarios y tarjetas de crédito no se almacenan en nuestro sistema, por lo cual aquí no existe riesgo para las viajeras que tienen sus datos en nuestro sistema" y tampoco las contraseñas.

"Por prudencia, en este tipo de situación no podemos dar todos los detalles. Cuando tengamos constancia del alcance que haya podido tener este ataque, lo comunicaremos", ha añadido. EFECOM

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