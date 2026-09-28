Ramos se perderá toda la temporada tras romperse la rodilla marcando en el derbi asturiano

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Oviedo, 28 sep (EFE).- El delantero del Real Oviedo Chris Ramos se perderá toda la temporada tras confirmarse que sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión originada al marcar el 1-0 ante el Sporting en el derbi asturiano de LaLiga Hypermotion disputado este domingo.

Los peores presagios se cumplieron para Ramos, que justo en el momento en el que marcó el 1-0 del Real Oviedo al Sporting chocó con Rubén Yáñez, portero rojiblanco, y no pudo ni celebrar el tanto.

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El delantero gaditano fue consciente de la gravedad de su lesión desde el primer momento, llevándose las manos a la cabeza antes de abandonar el terreno de juego en camilla.

Ramos, que está cedido en el Oviedo por el Botafogo de Brasil, se perderá toda la temporada.

El Oviedo cuenta con varias lesiones que se concentran principalmente en la punta de ataque, ya que a Carlos Fernández le fue practicada una artroscopia hace una semana y todavía tendrá que estar de baja un mes y medio más como mínimo, mientras que Alexandru Isfan sufrió una lesión muscular esta misma semana.

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De los cuatro delanteros con los que cuenta el Real Oviedo en su plantilla, Víctor Mingo es el único disponible para Julián Calero, que también tiene lesionados a los extremos Ilyas Chaira y Estanis Pedrola, que en algún momento pueden jugar como delanteros.

El Real Oviedo, que descansa este lunes tras el triunfo en el derbi asturiano, regresará a los entrenamientos este martes para comenzar a preparar el partido del viernes (Pepico Amat, 20.30 horas) ante el Eldense. EFE

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