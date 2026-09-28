Espana agencias

Paco Núñez afirma que el problema de la vivienda se arreglará cuando se vaya Sánchez y pide dar una "oportunidad" al PP

24/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez tras su visita a una empresa láctea, a 24 de septiembre de 2026, en Alovera, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). POLITICA Rafael Martín - Europa Press
24/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez tras su visita a una empresa láctea, a 24 de septiembre de 2026, en Alovera, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). POLITICA Rafael Martín - Europa Press
Guardar

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que no se va a arreglar el problema de vivienda hasta que no haya un cambio en el Gobierno de España. Por eso, ha pedido dar una "oportunidad" al PP que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios, a la llegada Junta Directiva Nacional del PP, Núñez ha recalcado que "quien ha tenido ocho años para hablar de vivienda como es el señor Sánchez no puede ahora culpar a los demás".

PUBLICIDAD

El dirigente del PP ha señalado que la realidad que vive el conjunto de españoles es que se ha "multiplicado la dificultad" para acceder a una vivienda. "El precio se ha elevado muchísimo tanto en compra como en alquiler y no se construyen viviendas. Y esto es responsabilidad de quien lleva ocho años al frente del Gobierno", ha sentenciado.

PIDE DAR UNA "OPORTUNIDAD" A UN GOBIERNO DE FEIJÓO

Paco Núñez ha señalado que las familias "no tienen capacidad de acceder a una vivienda" ni de "llegar a fin de mes". "La cesta de la compra ya cada día es una odisea para miles de familias en nuestro país y hay una realidad evidente: hasta que no cambie el Gobierno socialista de España y también en mi caso el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, esto no va a cambiar", ha abundado.

PUBLICIDAD

Por eso, ha asegurado que los españoles "tienen que dar una oportunidad" a un Gobierno del PP liderado por Feijóo "para que se construyan vivienda", "para que se baje el IVA de la cesta de la compra" y puedan "bajar los impuestos a todos los españoles". A su entender, se trata de que vuelva "la sensatez y el sentido común" al Gobierno, que "necesita estar más cerca de las familias, de las pequeñas empresas y de los autónomos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 septiembre

La nueva rutina deportiva de Meghan Markle en Reino Unido para reducir el estrés por 4.500 libras al año: “Le encanta el pilates reformer”

Según ‘The Sun’, la duquesa de Sussex se ha apuntado a pilates con máquinas en el exclusivo Soho Farmhouse

La nueva rutina deportiva de Meghan Markle en Reino Unido para reducir el estrés por 4.500 libras al año: “Le encanta el pilates reformer”

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La magistrada Beatriz Biedma, que dirigió en Badajoz la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, sostiene que fue objeto de actuaciones destinadas a desacreditarla y pidió investigar su posible relación con el entorno de Leire Díez

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 septiembre

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 septiembre

Ejecutan el desahucio de Zaira y su familia en medio de las protestas por la crisis de la vivienda: “No tienen alternativa habitacional”

El piso donde hasta ahora vivían Zaira, su marido y sus cuatro hijos pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid

Ejecutan el desahucio de Zaira y su familia en medio de las protestas por la crisis de la vivienda: “No tienen alternativa habitacional”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin