Paco Núñez afirma que el problema de la vivienda se arreglará cuando se vaya Sánchez y pide dar una "oportunidad" al PP

24/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez tras su visita a una empresa láctea, a 24 de septiembre de 2026, en Alovera, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). POLITICA Rafael Martín - Europa Press

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El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que no se va a arreglar el problema de vivienda hasta que no haya un cambio en el Gobierno de España. Por eso, ha pedido dar una "oportunidad" al PP que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios, a la llegada Junta Directiva Nacional del PP, Núñez ha recalcado que "quien ha tenido ocho años para hablar de vivienda como es el señor Sánchez no puede ahora culpar a los demás".

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El dirigente del PP ha señalado que la realidad que vive el conjunto de españoles es que se ha "multiplicado la dificultad" para acceder a una vivienda. "El precio se ha elevado muchísimo tanto en compra como en alquiler y no se construyen viviendas. Y esto es responsabilidad de quien lleva ocho años al frente del Gobierno", ha sentenciado.

PIDE DAR UNA "OPORTUNIDAD" A UN GOBIERNO DE FEIJÓO

Paco Núñez ha señalado que las familias "no tienen capacidad de acceder a una vivienda" ni de "llegar a fin de mes". "La cesta de la compra ya cada día es una odisea para miles de familias en nuestro país y hay una realidad evidente: hasta que no cambie el Gobierno socialista de España y también en mi caso el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, esto no va a cambiar", ha abundado.

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Por eso, ha asegurado que los españoles "tienen que dar una oportunidad" a un Gobierno del PP liderado por Feijóo "para que se construyan vivienda", "para que se baje el IVA de la cesta de la compra" y puedan "bajar los impuestos a todos los españoles". A su entender, se trata de que vuelva "la sensatez y el sentido común" al Gobierno, que "necesita estar más cerca de las familias, de las pequeñas empresas y de los autónomos".