No había denuncias previas de la víctima machista de Benidorm y el asesino

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Alicante, 28 sep (EFE).- La mujer de unos 33 años asesinada con arma blanca en un domicilio de Benidorm (Alicante), la brasileña Meriane, no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja sentimental y presunto asesino.

Así lo ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tras las comprobaciones realizadas con respecto a la víctima y al autor del crimen machista, ambos de nacionalidad brasileña.

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El asesinato ha ocurrido tras una discusión y además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores porque ayudaron al primero a trasladar el cuerpo sin vida de la asesinada hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la vecina población de Finestrat.

Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años, según un comunicado de la Policía Nacional, y los dos encubridores desvelaron el asesinato al acudir a la comisaría de Benidorm para explicar que un conocido suyo les había dicho que había asesinado a su pareja sentimental durante una discusión, utilizando un arma blanca, y que también les obligó a cooperar para el traslado del cadáver.

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La Policía Nacional continúa en estos momentos con la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido y la plena identificación oficial de la víctima en un caso que lleva un juzgado de Benidorm, a donde prestarán declaración en las próximas horas los arrestados. EFE

(Foto) (Vídeo)