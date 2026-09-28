Mónica García asegura un "plantón" al Gobierno si el decreto "Maricarmen" no va "íntegro"

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Madrid, 28 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, que mañana se sentará en el Consejo de Ministros que prevé aprobar el nuevo real decreto sobre vivienda, ha asegurado que desde la coalición Sumar, de la que ella forma parte, se van a "plantar" si la norma llamada Maricarmen "no va íntegra".

Mónica García ha señalado este lunes, a las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid en donde se encuentra ingresada Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada la pasada semana, que su coalición "no se va a bajar" de un decreto "que no sea lo suficientemente exigente y que incluya lo que lleva reivindicando el Sindicato de Inquilinas".

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"No queremos medias tintas y vamos a presionar" en el Consejo de Ministros, ha subrayado una de las representantes del Ejecutivo, si bien ha eludido pronunciarse sobre si esa postura significa una "línea roja" para que continúe su apoyo al actual Gobierno.

En concreto y acerca de sus exigencias, la ministra del Gobierno se ha referido a la eliminación de los desahucios; a una regulación de los alquileres de temporada; una congelación de los precios y la aprobación de una prórroga con renovación automática de los contratos de alquiler en vigor.

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"La norma debe ser valiente y ambiciosa, y debe incluir todas las medidas que ponen fin a estos casos como el de Maricarmen", ha precisado la ministra de Sanidad.

Según García, sus iniciativas "tienen ahora la voz de la calle y es un clamor social", a propósito de las movilización en la Puerta del Sol de la capital.

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Además de Sumar, otras formaciones políticas de izquierda, como BNG, ERC o Podemos, se sumaron a la convocatoria a las puertas del mismo hospital en un intento de "aunar convicciones", como ha comentado Enrique Santiago, de Izquierda Unida y diputado por Sumar.

Santiago ha indicado que lo que están pidiendo "no es nada del otro mundo, pues es un modelo acreditado que funciona" y ha exigido la renovación automática de los arrendamientos de personas vulnerables.

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La portavoz de ERC ha advertido de que "no solo hay que hacer un buen real decreto, sino que se tiene que convalidar" en el Congreso, para lo que ha pedido a la Cámara "altura de miras".

Por la formación de Podemos, el secretario de Economía y Políticas Públicas, Tito Morano, ha destacado que las peticiones del movimiento de inquilinas "requiere un mínimo de respuesta", pero ha lamentado que, a menos de 24 horas de la aprobación del real decreto sobre vivienda, no conocen el documento.

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"Es un error muy grave del Gobierno", ha enfatizado sobre el desconocimiento de la letra del decreto, y ha criticado que el texto "primero lo aborden con Junts".

Morano ha dicho que su formación no tiene "demasiadas esperanzas en lo que vaya a hacer" el Gobierno, "pero sí en los miles de ciudadanos que se están manifestando en Toda España", ha precisado. EFE

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