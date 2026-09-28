Más Madrid exige el 'Decreto Maricarmen' "sin mover una coma" y que los partidos asuman "el coste social" de votar 'no'

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Más Madrid ha vuelto a exigir este lunes que el martes se apruebe en el Consejo de Ministros el 'Decreto Maricarmen' "sin cambiar un coma" y apuesta porque los partidos asuman "el coste social" de votar 'no' en vez de tratar de "contentar a Junts".

Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot. Ha cargado contra el PSOE, a quien ha reprochado que vea la literalidad de lo pedido por el Sindicato de Inquilinas como "poco realista" y le ha espetado que lo "poco realista es que el problema de la vivienda pueda resolverse con un decreto descafeinado e insuficiente".

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Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que los partidos de la Asamblea "se retraten" ante este 'Decreto Maricarmen'. El texto recoge lo solicitado por el Sindicato de Inquilinas --y por Sumar en el Gobierno de España--, que incluye la petición a Comunidad y Gobierno de que se suspendan "los lanzamientos judiciales de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta que la administración garantice un realojo digno".

También se piden las modificaciones legislativas necesarias para "limitar las compras especulativas de viviendas", que se prorrogue de forma obligatoria dos años para los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre y que se vaya hacia una modelo de alquiler indefinido.

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Asimismo, se pide al Gobierno de España que "regule de forma estricta los alquileres temporales, de habitaciones y turísticos, asimilándolos al régimen de vivienda habitual" y que congele los precios del alquiler y las actualizaciones anuales.

Para la formación regionalista el real decreto que llegará este martes al Consejo de Ministros "no puede ser otra victoria de los rentistas" ni "para contentar a Junts". Sostiene que no se trata ya de una "negociación entre partidos" sino "entre la calle y el Congreso de los Diputados".

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Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ah afirmado que el Gobierno "va a estar a la altura" aunque desconoce los detalles de la negociación. Este domingo en Getafe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía a la anciana de 87 años desahuciada de Retiro, Maricarmen, para afirmarle que el Gobierno estaba trabajando "contrarreloj" para llevar un decreto de vivienda.

Aún así, ha advertido de que el problema "no se va a solucionar con el real decreto" porque este "hay que hacerlo efectivo" a través de una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

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"Es ahí donde queremos pedir la responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios porque tienen que estar a la altura. Para que el resto de grupos parlamentarios esté a la altura hay que dar un paso más y es lograr que los presidentes de las comunidades autónomas, en este caso la señora Ayuso, ejecute ese Real Decreto porque es la única que tiene competencias para hacerlo", ha insistido.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que la situación de las movilizaciones y los llamamientos desde Sumar son el "reconocimiento evidente y explícito de su incapacidad para resolver problemas desde el Gobierno":

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"Como se ve incapaz de hacer nada desde el gobierno, lo que quiere es que vengan otros activistas a solucionarle los problemas", ha lanzado al tiempo que ha recordado que la izquierda lleva desde 2018 en el Gobierno de España y ahora "le entran las prisas para sacar medidas extravagantes, probablemente ilegales y anticonstitucionales".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, preguntada por el real decreto ha afirmado que el Gobierno debería descubrir la "escasez de vivienda" generada por ellos mismos y sus "políticas de fronteras abiertas".

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