Los Mossos investigan el secuestro de un hombre en una calle de Calella (Barcelona)

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Barcelona, 28 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan el secuestro de un hombre que fue sacado de su coche y retenido contra su voluntad la noche de este domingo en Calella (Barcelona) por cuatro personas encapuchadas, el noveno caso de estas características registrado en Cataluña en lo que va de año.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas en la calle Puig de Popa del municipio barcelonés, cuando los asaltantes abordaron a la víctima dentro de su vehículo, según ha avanzado este lunes 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Los asaltantes le obligaron a bajar del auto por la fuerza y lo introdujeron en un vehículo todoterreno con el que se dieron a la fuga tras el abordaje, mientras el automóvil en el que se encontraba el agredido quedó abandonado.

Tras la llamada de alerta de varios testigos que presenciaron el asalto, los agentes acudieron al lugar y hallaron unos 200 euros en metálico en el interior del turismo.

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Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana se han hecho cargo de las pesquisas y ya han inspeccionado el vehículo abandonado con el objetivo de recopilar pruebas, identificar a los autores y esclarecer los motivos del suceso. EFE

dic/rq/oli