La jueza eleva a 233 la cifra de víctimas mortales de la dana de Valencia

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València, 28 sep (EFE).- La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha elevado a 233 (una más que antes) la cifra oficial de víctimas mortales que dejaron las riadas de aquella jornada, según un auto dictado este lunes.

La nueva víctima reconocida es una mujer que falleció casi un mes después de las inundaciones en el hospital de La Fe de València, tras sufrir una hemorragia intracraneal derivada de un hematoma subdural causado por una caída por la entrada de agua en su domicilio de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana.

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El pasado 2 de septiembre la jueza elevó a 232 el número de víctimas mortales que dejó la catástrofe que arrasó parte de la provincia de Valencia, en este caso una vecina de Guadassuar con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico, y murió el 6 de noviembre de ese mismo año.

Asimismo, el pasado 13 de julio la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja incluyó como víctima a un hombre que falleció el mismo día de la dana en la localidad de Benetússer de un infarto agudo de miocardio.

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Dentro de un mes, el 29 de octubre, se cumplirán dos años de la dana mientras continúa abierta la causa que investiga la gestión que se hizo de la tragedia, y este pasado sábado se volvieron a concentrar las principales asociaciones de víctimas para pedir que se retire el aforamiento al expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en esta ocasión en un acto en el centro de Alicante.

Las tres asociaciones de víctimas, la de Damnificats per la DANA de l'Horta Sud, Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y Víctimes Mortals de la DANA 29-O, protagonizaron esta concentración con el lema 'Mazón a presó', movilizaciones que se repiten todos los meses desde la tragedia para pedir "verdad, justicia y reparación". EFE

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