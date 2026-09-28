La Bolsa pierde un 0,51 % ante el repunte del petróleo, pero mantiene los 19.600 puntos

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Madrid, 28 sep (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 0,51 %, aunque logra mantener los 19.600 puntos, ante el repunte del precio del petróleo tras la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en una jornada de caídas en Wall Street por el sector tecnológico.

El selectivo español ha cedido 99,8 puntos y ha cerrado la sesión bursátil en los 19.600,3 puntos. Pese a las pérdidas de este lunes, en lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 13,25%.

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La Bolsa española se ha visto lastrada por el incremento del precio del crudo, clave para la inflación. El barril de brent, el de referencia en Europa, sube más de un 3 % y cotiza por encima de los 107,6 dólares después de que no haya avances en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Entre los grandes valores, Telefónica ha perdido un 1,19 %; y Banco Santander, un 0,56 %; mientras que Iberdrola ha sumado un 0,05 %; BBVA, un 0,12 %; Inditex, un 0,15 %; y Repsol, un 1,76 %. EFE

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