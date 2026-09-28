La Audiencia Nacional abre la puerta a amnistiar a los CDR procesados por terrorismo

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Audiencia Nacional ha preguntado a las acusaciones y defensas por las consecuencias que tiene el aval de la Justicia europea a la amnistía en la causa contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por acciones violentas contra edificios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés'.

Esta es una de las causas penales que continúa abierta más de dos años después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, que hace unos meses fue avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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Tras esta resolución, y después de que los procesados instasen a que se les aplicase el perdón, la sección tercera de lo Penal ha dictado una providencia en la que da un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre el alcance y efectos que sobre esta causa pueda tener la sentencia del TJUE sobre la amnistía .EFE