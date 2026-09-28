Junts reclama a todos dejar las "trincheras" y lograr un mínimo común denominador en vivienda

28/09/2026 El portavoz de Junts, Josep Rius CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

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El portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado este lunes a todas las partes salir de las "trincheras" para llegar a un mínimo común denominador que haga posible que el real decreto del Gobierno sobre medidas urgentes en materia de vivienda salga adelante.

"Para hacer posible este acuerdo, es necesario que todo el mundo salga de sus trincheras y se llegue a un mínimo común denominador. Todos estamos de acuerdo en que no deben haber más casos como el de Maricarmen", ha subrayado en rueda de prensa.

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Con las negociaciones abiertas, también ha pedido al Gobierno que no aproveche el decreto para introducir "otras cuestiones que no tienen nada que ver, como pasó en ocasiones anteriores como en el decreto de pensiones".

Según Rius, a principios de septiembre entregaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un redactado con propuestas en este ámbito que ya habían registrado en anteriores ocasiones, por lo que "no es una propuesta reactiva, oportunista ni electoralista".

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"El PSOE ha trasladado a Junts que las está estudiando y que las medidas son vistas con buenos ojos", ha añadido.

MEDIDAS

Entre estas medidas está la petición de que se suspendan los desahucios de viviendas propiedad de fondos buitre; la limitación temporal de la adquisición de vivienda por parte de grandes operadores financieros e inmobiliarios, y la posibilidad de poder desgravar el coste del alquiler de la vivienda habitual, el coste de la hipoteca, o bajar los impuestos a las cuentas de ahorro destinadas a la compra de la primera vivienda.

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Además, apuestan por reducir el IVA aplicable a las viviendas, por la protección de los deudores hipotecarios ante la venda de sus créditos a fondos de inversión así como de las personas mayores que deben dejar su vivienda para ir a una residencia.

Para Rius, están trabajando con la voluntad de llegar a un consenso para que el decreto se pueda aplicar de forma inmediata y sirva "para frenar desahucios sin perjudicar a los pequeños propietarios y para que contemple estas ayudas y medidas fiscales".

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"El real decreto debe hacer compatible frenar el desahucio de viviendas de fondos buitre con la protección de los pequeños propietarios", ha recalcado Rius, que cree que la carga del coste de los desahucios de viviendas de los pequeños propietarios debe recaer en la administración.

SE ABREN A SEGUIR NEGOCIANDO

A la espera del redactado que salga de real decreto, Rius ha asegurado que lo estudiarán, sin cerrar la puerta a seguir negociando hasta que se tenga que convalidar en el Congreso.

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Con estas propuestas, ha añadido, buscan "dar aire" y actuar directamente sobre la situación económica de los ciudadanos que sufren esta crisis.