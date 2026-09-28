Espana agencias

Illa asegura que es tarea de los gobiernos "poner límites" a la especulación en vivienda

Imagen 36HXHDQQVBCXDPF4MMYZILTVKY
Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que es tarea de los gobiernos "poner límites" al poder desenfrenado del dinero, a la codicia y poner límites a la especulación en temas como la vivienda.

Así se ha expresado en su intervención en la presentación del informe 'Vidas futuras' este lunes en un acto en el Disseny Hub Barcelona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde, Jaume Collboni.

PUBLICIDAD

Las instituciones, ha dicho Illa, tienen la obligación de trabajar por el bien común, lo que pasa por poner límites: "Límites al poder desenfrenado del dinero, límites al poder desenfrenado de la codicia, límites, por decirlo con todas las palabras, a la especulación. Es necesario poner límites. Y esto también es tarea de los gobiernos".

Ha sostenido que el acceso a la vivienda es una prioridad del Govern, como también del Gobierno y del Ayuntamiento, cuestión que es de "actualidad desgarradora", en referencia implícita al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

PUBLICIDAD

Y ha añadido que el Govern está "del lado de las personas vulnerables" en vivienda y en todas las materias, y que seguirán dando pasos en este sentido.

Han asistido al acto también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; las conselleras de Educación y FP e Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Esther Niubó y Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

CAMBIO CLIMÁTICO, DEMOGRAFÍA E IA

Más allá de la vivienda, Illa ha considerado necesario reflexionar sobre el futuro y ha situado tres temas que marcarán, a su parecer, los próximos años: el cambio climático, la demografía y la tecnología, con el foco puesto en la inteligencia artificial.

Sobre este último tema, ha afirmado que es necesario regularla para que no quede en manos de empresas privadas que se mueven con la lógica del mercado y la lógica privada: "No es neutra; la tecnología debe tener una gobernanza que asegure que se pone al servicio del bien común".

Y en este sentido, ha defendido que el despliegue de la IA no puede ir en detrimento de una reducción de las rentas del trabajo: "Tienen que aumentar las rentas del trabajo y no las rentas del capital", y que aporte a la mejora de la sanidad, la educación y los puestos de trabajo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La huella molecular que deja la menopausia puede ayudar a predecir el riesgo de Alzheimer: hasta 16 proteínas se alteran

El cambio de ciertas proteínas durante la menopausia se relacionan con un mayor riesgo de sufrir demencia años después

La huella molecular que deja la menopausia puede ayudar a predecir el riesgo de Alzheimer: hasta 16 proteínas se alteran

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

La ministra de Sanidad, Mónica García, señala que “necesitamos” una norma lo “suficientemente ambiciosa para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

Este paté casero puede servirse con picos de pan, regañás, crudités de zanahoria o dentro de un riquísimo bocadillo

Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

La crisis de la vivienda devuelve la protesta a la Puerta del Sol: “La única forma de independizarnos es heredar una casa”

El Sindicato de Inquilinas advierte que mantendrá la acampada si el Gobierno no incorpora los contratos de alquiler indefinidos al decreto que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros

La crisis de la vivienda devuelve la protesta a la Puerta del Sol: “La única forma de independizarnos es heredar una casa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin