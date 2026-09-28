Igualdad confirma los dos últimos asesinatos machistas en Sevilla y Alicante

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Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado los dos últimos asesinatos machistas en La Campana (Sevilla) y Benidorm (Alicante), por lo que la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año asciende a 40.

Según informa Igualdad, la mujer asesinada el pasado sábado en La Campana (Sevilla) tenía 47 años y su agresor 66 años. La víctima tiene un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto autor.

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En Benidorm (Alicante), la mujer asesinada este domingo tenía 33 años. Su presunto agresor, de 40 años, ha sido detenido y no existían denuncias previas

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 40 en 2026 y a 1.381 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 27 en 2026 y a 537 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresan en un comunicado su "más rotunda condena" y su "absoluto" rechazo ante estos nuevos feminicidios machistas.

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El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE

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