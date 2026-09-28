Hallan el cadáver de una persona con flotador en la costa de Fuengirola (Málaga)

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Málaga, 28 sep (EFE).- El cadáver de una persona en un flotador ha sido encontrado en el mar frente a la costa de Fuengirola (Málaga), según han informado a EFE fuentes de los cuerpos de seguridad.

El cuerpo sin vida fue localizado el pasado sábado de madrugada, tras lo que la Guardia Civil se ha encargado de la investigación, sin que hayan trascendido más datos.

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El instituto armado ya había abierto otra investigación tras el hallazgo a mediados de este mes de los cadáveres de dos hombres que vestían neopreno y que fueron localizados en distintas zonas de las costas de la provincia malagueña.

En aquellos casos se trataba de migrantes sin identificar, pero no relacionados con la entrada masiva que se produjo a finales de julio en Ceuta.

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El primero de esos hallazgos se produjo el 15 de septiembre en la costa occidental malagueña, mientras que 24 horas después se encontró el cuerpo sin vida de otra persona en similares circunstancias en la zona oriental de Nerja (Málaga). EFE

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