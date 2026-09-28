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Guardado da la bienvenida a Aguirre y le da su respaldo: “No pudieron escoger mejor”

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Valencia, 28 sep (EFE).- El exfutbolista del Valencia y de la selección mexicana Andrés Guardado dio este lunes la bienvenida a Javier Aguirre como nuevo entrenador del conjunto valencianista y destacó la experiencia del técnico para afrontar situaciones complicadas, al tiempo que también tuvo palabras de afecto para el director deportivo, Braulio Vázquez.

“Creo que valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo. Tienes, como dicen allá, el culo pelado (sic) de este tipo de situaciones. Creo que no pudieron escoger mejor entrenador para la situación en la que están”, señaló Guardado en un mensaje dirigido al técnico mexicano que hizo público el Valencia en redes sociales.

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El exjugador del Valencia aseguró que Aguirre tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para afrontar su nueva etapa en Mestalla.

“Seguramente vas a tener mucho éxito. Tienes ya muchísima experiencia, sabes lo que tienes que hacer y, sobre todo, se van a identificar mucho con tu manera de trabajar”, apuntó.

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Guardado, que coincidió con Aguirre durante su etapa como seleccionador de México, se dirigió al técnico como 'Vasco', el apodo por el que es mundialmente conocido, y le envió un mensaje desde la distancia: “Simplemente mandarte un saludo muy grande desde acá, desde tu casa también, desde la selección. Acá nos dejaste encargado el changarro (similar a kiosco o chiringuito)”.

El antiguo internacional mexicano aprovechó además el mensaje para saludar a Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, al que definió como amigo y del que destacó su capacidad.

“También aprovecho para mandar un fuerte abrazo a Braulio, que también es amigo mío y le tengo mucho cariño. Sé también de la capacidad que tiene. Ya no sólo lo ha demostrado en su etapa anterior en Valencia, sino también todos los años que ha tenido en Osasuna”, afirmó.

Guardado concluyó su mensaje con sus mejores deseos para ambos: “Desearles todo el éxito del mundo. Saben el lugar en el que están y seguramente sacarán adelante este proyecto”.

Andrés Guardado jugó en el Valencia entre 2012 y 2014, después de llegar procedente del Deportivo de La Coruña y durante sus dos temporadas en el club de Mestalla disputó 66 partidos oficiales, antes de regresar al fútbol alemán cedido al Bayer Leverkusen y posteriormente incorporarse al PSV Eindhoven.

El mexicano fue el segundo futbolista de su país en jugar en el Valencia, después de Luis Flores, y mantuvo posteriormente su vínculo con el club y con la ciudad.

Guardado fue homenajeado por el Valencia y la selección mexicana durante el amistoso disputado en Puebla en 2024, un encuentro que terminó con empate a dos goles y en el que el centrocampista puso fin a su etapa como internacional.

Ahora, desde la distancia, el exvalencianista ha respaldado la llegada de Aguirre, que este lunes fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Valencia. El técnico mexicano ha firmado hasta final de temporada, con una opción del club para prolongar el contrato una campaña más. EFE

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