Feijóo anuncia que el PP creará en el Senado una comisión de investigación sobre Ceuta

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Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, va a crear una comisión de investigación sobre la crisis de Ceuta.

Un anuncio que ha hecho durante su intervención ante la junta directiva nacional de su partido, donde ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber hecho posible que Ceuta haya recuperado la normalidad dos meses después de la entrada masiva de migrantes y por "mentir".

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Feijóo ha defendido que la comisión de investigación en el Senado tiene el objetivo de saber qué ocurrió, cómo se actuó y cómo se puede evitar que vuelva a ocurrir: "España tiene derecho a que el Gobierno la defienda sin miedo a nadie, y lo tendrá, y España tiene derecho a conocer la verdad". EFE