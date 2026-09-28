Feijóo acusa a Sánchez de fracasar en vivienda: "Estuvo más pendiente de la casa de Jessica que de la de Maricarmen"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "fracasar" con la política de vivienda tras "ocho años perdidos" sin actuar y le ha recriminado que ahora pretenda resolver el problema en "cinco minutos", en alusión al decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes. A su entender, este problema "se empezará a resolver" cuando se vayan de Moncloa y "se acabe con las políticas que lo han agravado todo".

"El problema es que se ha pasado ocho años más pendiente de la casa de Jéssica que de la casa de Maricarmen. Ese es el problema. Ocho años perdidos", ha aseverado Feijóo, en alusión a estar más preocupado por la casa de la pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos que por la anciana de 87 años desahuciada la pasada semana, Maricarmen Abascal. A su juicio, "son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande".

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En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha afirmado que los españoles necesitan un Gobierno que "estudie lo que puede hacer y que se ponga a hacerlo", en vez de "lavarse las manos".

PROMESAS DE SÁNCHEZ QUE "SE LLEVABA EL VIENTO"

Tras asegurar que en España se producen 25.000 desahucios al año con Sánchez, Feijóo ha recriminado al Gobierno que ahora quiera dar una "lección magistral" sobre vivienda cuando "son los mismos que han conseguido que comprar o alquilar sea algo heroico". "Están los ministros estrujándose los sesos, buscando culpables, señalándose los unos a los otros, buscando alguna explicación a cómo ha ocurrido esto", ha ironizado.

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Feijóo ha afirmado que han sido ocho años "con miles de promesas que se llevaba el viento", "ahogando" la oferta, "castigando al propietario", "protegiendo a los okupas", "convirtiendo al promotor en una especie de delincuente" y cayendo el poder adquisitivo de todos los inquilinos.

"Han tenido ocho años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo", ha demandado, para añadir que él no dirá que en un Consejo de Ministros con dos o tres medidas "este problema se resuelve" ni va a mentir a los españoles.

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LAS MEDIDAS DEL PP

A renglón seguido ha detallado algunas de sus medidas, como construir un millón de viviendas nuevas, movilizar suelo público, una nueva ley del suelo que agilice los trámites, establecer el silencio administrativo como norma e incentivar el alquiler asequible en las nuevas promociones. Además, ha dicho que "mientras la emergencia habitacional continúe, las personas vulnerables deben tener apoyo".

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También ha defendido "una revolución fiscal para los jóvenes, que paguen un 60% menos de impuestos si quieren acceder a una vivienda". "Por tanto, rebajemos el IVA, rebajemos el impuesto de transmisiones del 10 al 4% y empezaremos a darle una solución a los jóvenes de este país que no pueden ni pensar en tener una casa y que viven en una habitación en piso compartido", ha añadido.

Feijóo ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha tenido una "inyección extraordinaria de fondos europeos". "Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero de un país que paga más que nunca y vive peor que nunca?", se a preguntado.

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En este punto, ha indicado que los que "ahora quieren agitar las calles y decir que tienen soluciones para todos, son los mismos que han exprimido a los trabajadores", "han triturado a la clase media" o "han convertido a España en el país de la Unión Europea con más pobreza infantil".

ACONSEJA AL GOBIERNO NO "AGITAR EL MIEDO"

Feijóo ha recalcado que el "clamor está en la calle" y ha añadido que este fin de semana se ha visto que "no entiende de ideología". El sábado por la mañana alrededor de 20.000 personas secundaron la marcha de Sociedad Civil Española pidiendo elecciones ya; y por la tarde una cifra similar se movilizó por el problema de la vivienda convocadas por el Sindicato de Inquilinas.

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"El malestar es tan transversal que hasta se automanifiesta. A izquierda y a derecha. Esta etapa está acabada, porque ni lo más grave ni lo más cotidiano cuenta con un Gobierno a la altura", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

Feijóo ha aconsejado al Gobierno que no se atreva a "agitar el miedo" porque, a su entender, "nada da más miedo que cuatro años más" de un Ejecutivo presidido por Sánchez. "Si acaso, esto es lo único bueno, que ya sabemos lo que ahora dirán para intentar lavar sus vergüenzas. ¿Qué están diciendo ahora? Los que ahora quieren agitar las calles y decir que tienen soluciones para todos, son los mismos que han exprimido a los trabajadores", ha enfatizado.

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El líder del PP les ha pedido que "se ahorren el esfuerzo de abanderar ninguna causa perdida" y "que se ahorren la propaganda". También les ha pedido que "no se atrevan a agitar el miedo" porque, en su opinión, "nada da más miedo que cuatro años más de este Gobierno".

"Si acaso, esto es lo único bueno, que ya sabemos lo que ahora dirán para intentar lavar sus vergüenzas. ¿Qué están diciendo ahora? Cuidado que viene el PP. Pues sí, que tengan cuidado porque viene el PP", ha enfatizado.

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UNA ESPAÑA "DONDE NO HAY QUIEN VIVA"

Feijóo ha afirmado que las neveras "se vacían en una España donde no hay quien viva", las infraestructuras "se caen a pedazos" y los alumnos han tenido "los peores resultados de la historia" en el Informe PISA. También se ha referido a la huelga de médicos, que se alarga ya desde hace más de un año.

Por todo ello, ve la etapa sanchista como "acabada" después de que se hayan empezado a "automanifestarse". "¿Pero qué broma es esta?", ha interpelado, tras criticar que el Gobierno "se lave las manos" ante los problemas de los españoles como el apagón o la "invasión" de Ceuta.

A su entender, los españoles se esfuerzan y pagan "más que nunca", mientras el Gobierno "no responde por nada". Por eso, ha prometido dar la cara, rendir cuentas y hacerse cargo de los problemas de España cuando llegue a Moncloa porque "un presidente no está para recomendar ocio a los españoles, sino para garantizar que puedan disfrutarlo" y porque "no está para explicar los problemas, sino para resolverlos".

"Yo sí me haré cargo de los problemas de España porque en esto consiste ser presidente de un Gobierno. Asumir los retos, dar la cara, rendir cuentas y concretar los problemas", ha prometido el jefe de la oposición.

DICE QUE UNA "MAFIA" RODEA A SÁNCHEZ

Feijóo ha alertado de la "mafia" que rodea a Sánchez: "De furgonetas destino a paradores a pisos para amigas. De joyas a cloacas. De saunas a cátedras. De negocios con dictaduras a encargos a clanes para eliminar a una jueza que les molesta. Si esto no es la mafia, ¿qué es?", se ha preguntado.

Finalmente, ha pedido al PP que no se confíe porque, a su juicio, se van a enfrentar "a políticos capaces de todo". "El cambio no se espera. El cambio se busca, se trabaja y se conquista. Vamos a darle a España el cambio que pide", ha apostillado.