Feijóo acusa a Sánchez de estar más pendiente de la "casa de Jessica" que de Maricarmen

Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de haberse pasado los últimos ocho años más pendientes de la "casa de Jessica", la expareja del exministro José Luis Ábalos, que de la de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid.
En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, ha agregado que los que "ahora quieren agitar las calles" y dicen tener soluciones para todo son los mismos que "han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande". EFE
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