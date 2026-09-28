Espana agencias

España registró en 2025 el nivel de extremos climáticos más alto desde 1961, según estudio

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- España registró en 2025 el nivel de extremos climáticos más alto desde 1961, de acuerdo con el I Índice Climático Actuarial Español (ICAE), que combina media docena de indicadores climáticos para cuantificar la frecuencia de estos sucesos.

El documento, elaborado por el Instituto de Actuarios de España (IAE), mide los valores extremos en seis variables concretas: temperaturas máximas, temperaturas mínimas, precipitaciones, sequía, viento y nivel del mar.  

PUBLICIDAD

El ICAE no analiza el clima medio, sino sus extremos, examinando la distribución estadística de estas variables y calculando cuánto se desvían los episodios más intensos respecto a un período de referencia histórico comprendido entre 1961 y 1990.

El resultado se expresa en desviaciones estándar (σ) respecto al período de referencia, lo que permite comparar magnitudes muy distintas como los grados y los milímetros por litro, por ejemplo, en una sola escala homogénea.

PUBLICIDAD

El análisis de las variables recoge la frecuencia de temperaturas máximas por encima del percentil 90 y de temperaturas mínimas por debajo del percentil 10; la precipitación máxima acumulada en períodos de cinco días consecutivos; la sequía, medida a través de la pérdida de humedad del suelo respecto a la referencia; la frecuencia de episodios de viento intenso, calculada en términos de potencia y no sólo de velocidad; y la variación del nivel del mar.

Todos estos datos son estandarizados y promediados en una fórmula única, siguiendo la metodología del Actuarial Climate Index desarrollado en Estados Unidos y Canadá, pero adaptada al contexto geográfico y climático español.

La información empleada procede de los datos facilitados por Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.

El examen del ICAE muestra "una trayectoria clara" porque, tras mantenerse próximo a cero e incluso en valores negativos durante buena parte de los decenios de 1970 y 1980, el índice inicia "un ascenso sostenido" a partir de 1990 que se acentúa en los últimos diez años y que, a cierre de 2025, situó la anomalía en torno a 1,3 desviaciones estándar, el nivel más alto de toda la serie desde 1961.

El IAE puso a prueba las mediciones de este índice con dos episodios recientes: la dana de Valencia de 2024 y el incendio de la Sierra Oeste de Madrid durante el verano de 2026.

En el caso de la dana que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, el subíndice de precipitación de la zona alcanzó una anomalía de 2,48 desviaciones estándar, uno de los episodios de lluvia torrencial más extremos de la serie histórica regional, y los datos "muestran además que este tipo de anomalías se han vuelto notablemente más frecuentes en los últimos 8 años que en los 22 anteriores".

En cuanto al incendio forestal de Madrid-Ávila de julio de 2026, el subíndice de sequía llegó a 4,7 desviaciones estándar respecto a la referencia, el valor más extremo registrado en esa zona, "reflejo de un déficit de humedad del suelo excepcional en los meses previos al fuego".

Los actuarios defienden que la utilidad del ICAE "va más allá del ámbito meteorológico" ya que "puede servir como sistema de alerta temprana para articular medidas de prevención" pero también ser una herramienta para la planificación urbanística y la concienciación ciudadana, además de ayudar al sector asegurador a cuantificar la brecha de aseguramiento frente a riesgos climáticos extremos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La huella molecular que deja la menopausia puede ayudar a predecir el riesgo de Alzheimer: hasta 16 proteínas se alteran

El cambio de ciertas proteínas durante la menopausia se relacionan con un mayor riesgo de sufrir demencia años después

La huella molecular que deja la menopausia puede ayudar a predecir el riesgo de Alzheimer: hasta 16 proteínas se alteran

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

La ministra de Sanidad, Mónica García, señala que “necesitamos” una norma lo “suficientemente ambiciosa para poner fin al problema de la vivienda en nuestro país”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

Este paté casero puede servirse con picos de pan, regañás, crudités de zanahoria o dentro de un riquísimo bocadillo

Juan Llorca, cocinero infantil: “Este paté de atún casero con tres ingredientes es perfecto para las meriendas y almuerzos de los peques”

La crisis de la vivienda devuelve la protesta a la Puerta del Sol: “La única forma de independizarnos es heredar una casa”

El Sindicato de Inquilinas advierte que mantendrá la acampada si el Gobierno no incorpora los contratos de alquiler indefinidos al decreto que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros

La crisis de la vivienda devuelve la protesta a la Puerta del Sol: “La única forma de independizarnos es heredar una casa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

Acampada en Sol y última hora sobre vivienda, en directo | García-Page defiende que “la vivienda también es un activo económico”

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconocen que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin