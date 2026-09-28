ERC propone bajar impuestos a la compra de la primera vivienda y subirlos a quien acumule

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Barcelona, 28 sep (EFE).- Esquerra Republicana de Catalunya trabaja en el Congreso de los Diputados para rebajar el IVA del 10 % cuando la compra de la vivienda esté destinada a ser primera vivienda y subirlo en los casos de "compras especulativas".

En una rueda de prensa en la sede de ERC, el portavoz del partido, Isaac Albert, ha sostenido que la fiscalidad es "la herramienta más clara y directa para intervenir en la acumulación de viviendas".

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Sobre el decreto de vivienda que el Gobierno ultima para aprobar mañana, ha considerado que el ejecutivo "va tarde": "No podemos permitirnos un gobierno que arrastra los pies constantemente, y que luego tiene prisa y quiere correr cuando tiene el problema en la calle".

Asimismo, en alusión al rechazo de Junts al anterior decreto de vivienda, ha lamentado que se han perdido "meses y semanas" por "una posición exclusivamente partidista".

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El portavoz de ERC ha asegurado que los republicanos no serán "un problema" a la hora de respaldar este decreto, del que todavía no tienen "la letra pequeña", aunque ven sus propuestas recogidas en las medidas divulgadas hoy, dirigidas a la protección ante desahucios, prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre o estabilización de los contratos de alquiler. EFE