ERC prevé apoyar el 'decreto Maricarmen' pero acusa a PSOE y Junts de querer "correr" ahora

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El portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha mostrado predisposición a apoyar en el Congreso el decreto de vivienda que está preparando el Gobierno, conocido como 'decreto Maricarmen', pero ha acusado al PSOE y a Junts de querer "correr cuando tiene el problema delante de la puerta y en las calles", en alusión a las protestas tras el desahucio de Maricarmen de la semana pasada.

En rueda de prensa este lunes, Albert ha asegurado que saben algo más de lo que se ha ido publicando sobre el decreto, pero desconocen la letra pequeña, y ha añadido: "No creemos que haya ningún problema para que nuestro voto sea favorable".

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Ha detallado que las propuestas de ERC están "ámpliamente recogidas" en el texto e incluyen medidas como la suspensión de los desahucios, la prórroga extraordinaria de los alquileres por 2 años y más autonomía local en relación con la gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

También ha criticado al grupo parlamentario de Junts en el Congreso, a quien ha responsabilizado de haber "perdido meses por un posicionamiento partidista", y ha lamentado que ahora se quiera ir con prisas cuando considera que ya se está actuando tarde.

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LA FISCALIDAD

Los republicanos consideran que la fiscalidad es la herramienta "clara y directa" para intervenir en el mercado de la vivienda, desincentivando la acumulación e incentivando la compra de la primera vivienda, por lo que propondrán al Gobierno la reducción del IVA en la compra de esa primera casa para residencia.

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Además, de cara al Debate de Política General (DPG) que se celebrará esta semana en el Parlament, ERC propondrá ampliar la reducción del 10 al 5% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) --que depende de la Generalitat-- para la compra de la primera vivienda, y ampliarlo a quienes compren "para acumular".

Albert ha concretado que la recaudación de este impuesto supone unos 1.000 millones de euros anuales para el Govern, por lo que consideran que la reducción al 5% actual podría ampliarse "a otras casuísticas", y también propondrán que se pueda fraccionar el pago del ITP para facilitar el acceso a la compra.

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El portavoz republicano ha concretado que siguen trabajando con el Govern el texto del proyecto de ley para prohibir la compra especulativa de vivienda, después del dictamen desfavorable del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y buscarán adecuarlo a la seguridad jurídica.

Respecto a la petición de disculpas tras el cierre del expediente en el Consell Nacional de ERC sobre el escándalo de los carteles de Pasqual Maragall del Alzheimer, Albert ha explicado que han enviado cartas a entidades y asociaciones relacionadas con la enfermedad, y previsiblemente "esta semana" mantendrán una reunión con miembros de la familia Maragall.

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