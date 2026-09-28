El Supremo inadmite la querella por despido de una trabajadora de Vox contra Ortega Smith

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella presentada por una trabajadora de Vox contra el diputado y exdirigente del partido Javier Ortega Smith por un presunto delito contra la integridad moral y otro de prevaricación administrativa.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, el Supremo entiende que "no son constitutivos de ilícito penal alguno" los hechos denunciados por la trabajadora, quien desempeñaba funciones de directora de comunicación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid cuando Ortega Smith aún pertenecía al partido y esa su portavoz en la capital.

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La trabajadora, que estaba contratada como personal eventual, denunció que, al reincorporarse tras un permiso por maternidad iniciado tras el nacimiento de su tercer hijo, Ortega Smith le comunicó en una reunión su decisión de prescindir de sus servicios.

La Sala de lo Penal no aprecia en el relato de la querellante que el exdirigente de Vox delito contra la integridad moral al considerar que en esa reunión no hubo una actitud de menosprecio por parte del acusado.

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Tampoco aprecia delito de prevaricación administrativa, ya que el puesto de la trabajadora era de libre disposición.

Concluye así que no hay indicios suficientes de delito y entiende que no concurren los presupuestos mínimos que justifiquen la apertura de juicio penal, si acaso en al ámbito contencioso-administrativo. EFE

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