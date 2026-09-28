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El rey preside la reunión de la Real Orden de San Hermenegildo y entrega 20 distinciones

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San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 28 sep (EFE).- El rey ha presidido este lunes la reunión bienal del capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, constituida en 1814 por Fernando VII para reconocer la constancia en el servicio militar a los oficiales del Ejército, en la que ha impuesto 20 condecoraciones.

En una tradicional ceremonia que se celebra cada dos años en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Felipe VI ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, así como por la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López.

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En el acto, el rey ha impuesto las condecoraciones a los militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil que han ingresado en la Orden de San Hermenegildo como reconocimiento a su conducta intachable en su carrera castrense.

En esta edición, se han entregado 20 distinciones, cinco de cada una de las categorías que contempla la orden: gran cruz, placa, encomienda y cruz. EFE

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(foto (vídeo)

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