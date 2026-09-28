El PSOE de Oviedo denuncia el hallazgo de una mochila con un mensaje amenazante en su sede

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Oviedo, 28 sep (EFE).- El PSOE de Oviedo ha denunciado este lunes ante la Policía Nacional el hallazgo de una mochila en la primera planta de su sede con dos piedras pesadas y una nota que decía "imaginaos si esto fueran quince kilogramos de explosivo plástico", según ha relatado el presidente de la gestora, Guillermo Peláez.

Peláez ha explicado que la formación municipal del PSOE encontró la mochila la noche del pasado jueves y la dejó en consigna hasta esta mañana, cuando se procedió a abrir la bolsa.

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El dirigente socialista ha destacado que "a falta de investigaciones" existe "un contenido político evidente" en este hecho, y ha avisado de que "determinadas fuerzas políticas están normalizando una forma de hacer política" que deshumaniza al oponente y que tales conductas "acaban calando en la población".

Por ello, ha apelado a la "convivencia democrática" y ha aseverado que el PSOE ha sobrevivido "etapas muy oscuras" a lo largo de su historia y que "desde luego que estas amenazas no van a suponer un obstáculo" para que la formación siga impulsando sus políticas, sus ideas y su compromiso "con la democracia y con los valores socialistas".

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También se ha referido a este hecho el candidato socialista a la alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, que ha pedido al resto de fuerzas políticas de la capital asturiana que condenen "estas amenazas a un partido democrático". EFE