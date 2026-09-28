El PP plantea en el Senado dar la nacionalidad a los saharauis tras dos años en España

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Madrid, 28 sep (EFE).- La ley promovida por Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles y que fue aprobada por el Congreso en septiembre, llega mañana al Senado donde el PP ha vuelto a plantear dar la nacionalidad a los saharauis tras dos años de residencia en España.

Es una de las nueve enmiendas del PP que se verá en la reunión de la ponencia de la ley en la comisión de Justicia junto al veto que ha planteado Vox que, previsiblemente, no saldrá adelante teniendo en cuenta que los populares, junto a Junts, se abstuvieron en el Congreso, lo que permitió que la ley saliera adelante.

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El miércoles serán las votaciones y La ley de nacionalidad saharaui, con las enmiendas que se incorporen -el PP tiene mayoría absoluta en el Senado- se votará en el pleno de la Cámara Alta la próxima semana.

El PP ha planteado nueve enmiendas, entre ellas el propio título de la proposición para que incluya concesión de la nacionalidad "por residencia".

Propone también, entre otras cosas y como a hizo en el Congreso, la supresión de los dos artículos de la ley y una enmienda para que la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.

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No obstante, señala que serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, de sefardíes así como los saharauis del Sáhara Occidental.

Aunque se da por hecho que el veto de Vox no saldrá adelante, en el caso de que sí prosperase, tendría que ser la Cámara Baja la que levante ese veto.

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Y las enmiendas parciales que prosperen en el Senado, tendrán que votarse igualmente en el Congreso. EFE