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El juez solicita a Portugal e Irlanda información sobre cuentas bancarias vinculadas al 'caso hidrocarburos'

28/09/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Fergie Chambers, el activista multimillonario propalestino encarcelado desde su detención el pasado julio en Ibiza, comparece este lunes en una vista en la Audiencia Nacional para preguntarle si consiente ser extraditado a Estados Unidos, que emitió una solicitud de extradición sobre él. POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha emitido sendas órdenes europeas de investigación a las autoridades competentes de Portugal e Irlanda para que aporten información sobre cuentas bancarias que habrían recibido "fondos de procedencia delictiva" y bajo sospecha, todo ello en el marco del 'caso hidrocarburos'.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz acuerda expedir una orden a las autoridades de Portugal "a fin de que procedan a remitir información relativa a las nuevas cuentas bancarias identificadas en Portugal" durante la investigación del caso.

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El magistrado indaga en un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, en una causa en la que están imputados los empresarios Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', y Claudio Rivas, dueño de la empresa Villafuel, entre otros.

En el auto, Pedraz argumenta que en el curso de la presente investigación "se han identificado diversas operativas propias de blanqueo de capitales, asociadas al ocultamiento y a su transformación, remitiendo las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública a cuentas radicadas en terceros países, siendo uno de ellos Portugal".

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TRANSFERENCIAS A CUENTAS PORTUGUESAS

"La organización investigada estaría transfiriendo parte de los fondos obtenidos del fraude de IVA a varias cuentas asociadas a empresas residentes en Portugal cuyos administradores se encontrarían bajo el control de los principales investigados. La mayor parte de esos fondos serían retornados nuevamente para la adquisición de bienes por parte de los dirigentes de la organización criminal", agrega el juez.

En el caso de Portugal, el magistrado también solicita información de otras cuentas bancarias destinatarias de "fondos de procedencia delictiva que se transfirieron desde cuentas de las suministradoras involucradas en la investigación o desde cuentas tituladas en sociedades portuguesas".

Pedraz pide a las autoridades competentes lusas que remitan la información para "poder determinar el destino concreto de la totalidad de los fondos transferidos a Portugal", y que también trasladen información bancaria relativa a cuentas de E.F Iber Combustiveis, una empresa presuntamente vinculada a Claudio Rivas, según apunta la Fiscalía Anticorrupción en otro escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El magistrado también acuerda expedir una orden europea de investigación a las autoridades competentes irlandesas para que remitan información financiera relativa a operaciones efectuadas por parte de una compañía 'exchanger' llamada 'Kraken'.

78 MILLONES DE EUROS

Anticorrupción indica que 'Kraken' recibió un total de 213.000 euros procedentes de una cuenta de inversión portuguesa, que habría hecho llegar el dinero en 13 movimientos bancarios, según los investigadores.

Pedraz también requiere documentación a las sociedades Armeria Argali y Cacera Concejo, esta última mercantil administrada por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, según Anticorrupción.

La Fiscalía apunta que los investigadores han identificado "flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas" a cuentas bancarias portuguesas por un valor aproximado de 78 millones de euros.

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EuropaPress

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