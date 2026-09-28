El juez del 'caso Leire Díez' cita como perjudicada a la jueza que investigó al hermano de Sánchez el 8 de octubre

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El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado el 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma, la jueza de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció haberse visto "afectada" por una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama para "desacreditarla pública y profesionalmente".

Según ha avanzado 'La Razón' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el juez Pedraz ha citado como perjudicada a Biedma en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

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En un escrito dirigido al juez, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso. La magistrada incidió en su "condición de perjudicada" en la causa "en el plano personal" por haber sido objeto, según los indicios, "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

La jueza extendió esta condición al plano institucional, "por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición" de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

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En este sentido, señaló que los indicios apuntan que la finalidad de la presunta trama era "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada".

Biedma subrayó que "resultó directamente afectada" por las supuestas actuaciones que se investigan y recoge las palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes: "Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma".

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