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El Festival de Cine Europeo otorga el Premio de Honor al estudio irlandés Cartoon Saloon

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Sevilla, 28 sep (EFE).- El estudio de animación irlandés Cartoon Saloon será galardonado con el segundo Premio de Honor en el próximo Festival de Cine Europeo de Sevilla que se celebrará del 6 al 14 de noviembre y que contará con títulos premiados en otros certámenes como Cannes, Berlinale o Venecia.

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes en la sede de la SGAE en Madrid la vigésimotercera edición del Festival que, según la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, tiene "raíces en Sevilla pero vocación europea" y "quiere estar presente durante todo el año".

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Durante la presentación se ha anunciado un avance de 32 películas que formarán parte de la programación, tanto de la Sección Oficial como de otras secciones, en las que estará presente el cine español y que combina óperas primas y regresos.

Entre los títulos figuran filmes avalados por su paso por Cannes, Venecia, Locarno, Toronto, Karlovy Vary y Annecy, entre ellas dos candidatas al Oscar, como 'Adult Supervision', por Suecia, y 'Elephants in the Fog', por Nepal.

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El cine español de la Sección Oficial pone el foco en territorios en transformación y en las comunidades que deben afrontar sus consecuencias. En el documental ‘Taranta’, ópera prima de Samuel Nacar, con guion de Ana Puentes y Claudia Barthelemy, la reapertura de la antigua fábrica Santana devuelve la actividad a Linares, pero también plantea preguntas sobre el futuro de una ciudad marcada por su pasado industrial.

El conflicto entre una comunidad y el proyecto que puede cambiar su entorno atraviesa ‘Tralovento’, dirigida por Eloy Domínguez Serén y escrita por Meritxell Colell. Tras la muerte de su padre, Ana regresa a su pueblo y decide quedarse para terminar las obras pendientes en el taller familiar. Allí se encuentra con un pueblo dividido por la construcción de un megaparque eólico y con la necesidad de decidir qué lugar quiere ocupar en ese futuro.

Fuera de concurso, la Sección Oficial presentará otra destacada producción española, el documental 'Anguita. El hombre de los tres siglos', dirigido por Hugo Cabezas y coescrito con los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín. La película lleva a la gran pantalla la vida y el legado del político Julio Anguita.

La selección EFA reunirá 12 títulos reconocidos por la European Film Academy con algunas de las películas europeas más destacadas del año, incluidas seis que representan a sus países en la carrera hacia los Oscar.

Once nuevos títulos se suman a la ya anunciada película inaugural, '¡Viva Carmen!', dirigida por Sébastien Laudenbach y escrita junto a Santiago Otheguy.

El segundo Premio de Honor del certamen ha recaído por primera vez en un estudio de animación, cartoon Saloon, fundado en 1999 en Kilkenny (Irlanda) por Paul Young, Tomm Moore y Nora Twomey, y que se suma a la distinción a la directora polaca Agnieszdka Holland.

El estudio suma cinco nominaciones a los Óscar y dos a los Globos de Oro, además de reconocimientos como los BAFTA y los Emmy. EFE

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