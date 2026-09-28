El delegado del Gobierno en Ceuta renuncia a todos sus cargos ante una campaña "injusta"

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Ceuta, 28 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha renunciado este lunes "de forma oficial" a su cargo al frente de la Delegación del Gobierno y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba -entre ellos secretario general del PSOE ceutí- para abandonar la vida política, y ha denunciado una campaña "injusta".

Así lo ha anunciado en una comparecencia de prensa de unos siete minutos en la que no ha admitido preguntas y donde ha dejado claro su "firme compromiso" con Ceuta y que desde finales de julio ha venido desarrollando un "inmenso trabajo" en un entorno "hostil".

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El delegado del Gobierno ha destacado que da el paso tras consultarlo con su familia y después de sufrir una presión "injusta, insultos y una campaña de desprestigio", a pesar de destacar que muchas de las cuestiones se planteaban de forma errónea debido a las "competencias" que no eran propias de la Delegación del Gobierno.

"Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias", ha dicho antes de afirmar que desde hace unos días comunicó su deseo de no continuar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "No se puede poner en duda que todo el trabajo que he hecho ha sido pensando en Ceuta", ha dicho.

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El delegado del Gobierno ha afirmado que ha decidido "dar un paso al lado" porque su familia "no se merecía por más tiempo que siguiera", pero ha dejado claro que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera o ordenar intervenir al Ejército", en alusión al límite competencial.

En su intervención ha señalado que desde unos días previos a la entrada masiva se pidieron medidas y refuerzos por la grave crisis migratoria que se estaba sufriendo, se hicieron informes y comunicaciones diarias y "eso es lo que nos corresponde -ha afirmado-, pero nuestras competencias son las que son".

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Ha aludido a la sentencia del Tribunal Supremo que impide los rechazos de migrantes en el mar para decir que informó "que podía crear un efecto-llamada" e incluso solicitaron un cambio de la ley de extranjería pero veían "que la situación podía agravarse pero nada preveía atisbar lo que ocurriría" los días 30 y 31 de julio.

Ha afirmado que desde el mismo día 30 de julio ha trabajado "ante un reto titánico en un ambiente muy hostil, ya que Ceuta merece ser una cuestión de Estado y no un escenario para cálculos electorales".

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Pérez Triano ha destacado el aumento de medios en la ciudad desde la entrada masiva así como la propuesta "para agilizar los expedientes al máximo porque las devoluciones deben tener un ritmo mayor ya que la inmensa mayoría no tendrá derecho a quedarse".

Ha advertido que en este tiempo ha habido una "campaña de acoso constante con insultos, amenazas y hasta con una corona de difuntos en la puerta, lo cual también es violencia. Esta ciudad me duele porque nací aquí, estudié aquí, trabajo aquí y es tan mía como la de cualquier otro ceutí, pero he trabajado en silencio", ha continuado.

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Le ha deseado "toda la suerte del mundo y todo el apoyo" a su sustituto "para poder recuperar la normalidad": "Estoy seguro que Ceuta saldrá de esto, lo hará más fuerte y debe hacerlo más unida porque es una ciudad tan española como Zamora o Toledo, que merece recuperar la normalidad, ya que este asunto no puede cronificarse, si bien que la ciudad retome su funcionamiento es tarea de todos".

Ha agradecido los apoyos de Ángel Víctor Torres y su gabinete de la Delegación así como de los funcionarios de la Delegación del Gobierno y cuerpos policiales. "Ha sido un privilegio servir a España y a Ceuta", ha añadido.

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Miguel Ángel Pérez Triano (Ceuta, 1983) era secretario general del PSOE de Ceuta y tomó posesión del cargo en el mes de febrero de este mismo año sustituyendo a Cristina Pérez. Es maestro de Educación Primaria, Infantil y Educación Física, graduado en Pedagogía y funcionario del Cuerpo de Maestros desde 2014. EFE

(foto) (vídeo)