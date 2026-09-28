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El colectivo 'Aficiones Unidas' inicia una campaña para que España sea la sede de la final

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Sevilla, 28 sep (EFE).- El colectivo 'Aficiones Unidas' presentó este lunes en Sevilla una campaña de apoyo para que la final del Mundial 2030 se celebre en España, después de que Marruecos, otro de los países anfitriones del torneo, también se haya postulado para albergar dicho partido.

A esta acto, celebrado en Sevilla con motivo de la disputa el martes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza del encuentro entre la selección española y Croacia en la segunda jornada de la Liga de Naciones, asistieron el presidente de Aficiones Unidas, José Hidalgo; y los presidentes de la Federación de Peñas del Real Betis Balompié, Carlos González; y de la Federación de Peñas Sevillistas, Carlos Jiménez, entre otros.

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Aficiones Unidas, según destaca este colectivo en un comunicado, prevé que la campaña continúe hasta que la FIFA acuerde dónde se celebrará la final de 2030 y que, durante el partido del martes, van a ser altavoces de esta acción con la distribución de diez mil bufandas con el lema 'La final en España' en castellano y en inglés.

Desde Aficiones Unidas, además, se invita a todos los estamentos del fútbol, y a toda la sociedad española, a sumarse a la campaña con los hashtags #2030lafinalenEspaña y #2030thefinalinSpain.

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Este colectivo, fundado en 1999, incluye a 33 federaciones de peñas de clubes de Primera, Segunda División y de Primera RFEF, que agrupan a su vez a algo más de cuatro mil peñas y a unos cuatrocientos mil peñistas.

El Mundial 2030 estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

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