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El canal del acueducto Tajo-Segura sufre una segunda rotura en Almonacid (Guadalajara)

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Toledo, 28 sep (EFE).- El canal del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha sufrido una segunda rotura en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que se suma a la que se ha producido en Liétor (Albacete), que tardarán en repararse entre cuatro y cinco meses, ha indicado este lunes la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

En una nota de prensa, la Confederación del Tajo ha informado que la rotura de Almonacid de Zorita se encuentra en el tramo de Riánsares (tramo 1 del ATS) y el de Liétor en el tramo del Talave en un punto previo a la central hidroléctrica Fontanar I, que corresponde al tramo 2 del ATS.

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Asimismo, el organismo de cuenca ha indicado que tras la detección inicial de ambas roturas se procedió al cierre del acueducto como primera medida, para vaciar el canal y permitir la inspección técnica minuciosa de los tramos afectados y la valoración precisa de los daños existentes, puesto que el diagnóstico previo sólo se puede realizar con el canal vacío.

La inspección técnica ha constatado la destrucción de varios paños de hormigón del canal, su hundimiento y la existencia de oquedades producidas en el terreno que lo sostenía, en ambos tramos.

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Además, se ha comprobado que en las zonas afectadas, los episodios de lluvias torrenciales que se han registrado en los dos últimos años hidrológicos han dañado el revestimiento del canal, acelerando su deterioro.

Tras conocer el estado de la infraestructura, la CHT ha decidido no reanudar el suministro de agua hasta que no se repare de forma completa, para evitar el colapso del canal.

El organismo de cuenca ha comenzado ya los trabajos de reparación, van a consistir en la demolición y saneo de las áreas afectadas, en la reconstrucción completa de los tramos, en la ejecución de drenajes y en la impermeabilización de la sección completa de los tramos del canal.

En la reparación de las averías, que según las estimaciones iniciales durarán entre cuatro y cinco meses y requerirán una inversión de unos 1,2 millones de euros, aproximadamente.

La Confederación del Tajo ha señalado que el Acueducto Tajo-Segura tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón (Cuenca) como elemento de tránsito.

Transporta las aguas de la cabecera del Tajo hacia el Levante español previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía, aunque el marco normativo también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana. EFE

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