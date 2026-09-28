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El Ayuntamiento de Benidorm decreta un día de luto por el supuesto crimen machista

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Alicante, 28 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto oficial por el asesinato con arma blanca de una mujer en esta localidad alicantina, un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista y por el que ha sido detenido su pareja como presunto autor.

"La jornada de luto se iniciará hoy lunes a las 15.00 horas, mientras que para mañana martes, a las 11.00 horas, se ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos en la plaza SSMM Reyes de España en memoria de la víctima y como gesto de condena ante este crimen", ha señalado el consistorio en un comunicado emitido este lunes.

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El Ayuntamiento ha insistido en que el crimen se encuentra bajo investigación policial y que, según se ha informado desde la Subdelegación del Gobierno, varias personas han sido detenidas en relación al mismo.

La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que ha explicado que, además del presunto autor, otras dos personas han sido detenidas como presuntos encubridores al ayudar al primero a trasladar el cuerpo sin vida de Meriane, de 33 años, hasta una zona de campo situada entre Benidorm y Finestrat tras asesinarla en su domicilio.

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Los arrestados tienen 30, 40 y 45 años, sin haber concretado quién de ellos es el investigado como autor del asesinato.

En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de la mujer.

Son 38 ya las mujeres asesinadas por violencia de género en España durante este año a la espera de confirmarse la registrada este domingo en La Campana (Sevilla), por lo que si se ratifica el caso de la de Benidorm la cifra podría ascender a 40. EFE

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