El acusado de asesinar a su pareja en Benidorm sale de la casa tras 5 horas con la Policía

Guardar

Alicante, 28 sep (EFE).- El detenido como supuesto autor del asesinato machista de su pareja en Benidorm ha salido del domicilio donde ocurrió el crimen custodiado por la Policía Nacional, donde ha permanecido desde este mediodía junto a agentes de la científica, sin que se haya confirmado si se ha hecho un registro o la reconstrucción de los hechos.

Tras más de cinco horas, el arrestado vuelve a los calabozos como acusado de asesinato en una investigación que continúa abierta para aclarar lo ocurrido y avanzar en la plena identificación de la mujer, cuyos restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante mientras que un juzgado de Benidorm se ha hecho cargo del caso y está previsto que a partir de mañana reciba la declaración de los arrestados.

PUBLICIDAD

Según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la investigación, el detenido asesinó a puñaladas a su pareja tras una discusión en una vivienda situada en el número 3 de la calle Joan Fuster Zaragoza y, posteriormente, trasladó los restos mortales en varias maletas a un área agreste entre los municipios de Benidorm y Finestrat, donde prendió fuego.

Para el traslado del cadáver, el sospechoso forzó la cooperación de otros dos hombres, que han sido arrestados por encubrimiento tras acudir a la comisaría a desvelar lo sucedido, lo que propició el hallazgo tanto del cadáver como del paradero del autor del crimen.

PUBLICIDAD

La víctima, de 33 años y de nacionalidad brasileña, al igual que el detenido, no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja y presunto asesino, de manera que no constaba en Viogén.

Por otra parte, en un acto en Novelda el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha expresado la "repulsa y condena más absoluta" por el crimen y ha agregado que sigue en marcha la investigación de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Benidorm ha decretado un día de luto por el supuesto crimen machista y ha convocado una concentración silenciosa este martes a las 11:00 horas en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España en memoria de la víctima y como gesto de condena ante este crimen. EFE