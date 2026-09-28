EH Bildu pide un decreto de Vivienda "ambicioso" y "responsabilidad histórica" para atender a "lo que se pide la calle"

28/09/2026 El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, con el el portavoz de la formación soberanista en Bizkaia, Iker Casanova, en Los Ocho de Erandio (Bizkaia) POLITICA AUTONOMÍAS

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El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado que este martes se presente y apruebe un decreto de Vivienda "ambicioso" y ha apelado a la "responsabilidad histórica" de los grupos para atender a "lo que pide la calle" y evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Tras llamar a "recapacitar" a los partidos que se han opuesto en otras ocasiones, cree que el decálogo de medidas del Ejecutivo va en "la buena dirección" y puede ser "pista de aterrizaje" para incorporar otras reivindicaciones.

Matute, acompañado del portavoz de EH Bildu en Bizkaia, Iker Casanova, ha realizado estas declaraciones en Los Ocho, en Erandio (Bizkaia), donde viven unas 150 familias en riesgo de ser desahuciadas de sus casas en Erandio (Bizkaia) tras la compra de los pisos por un fondo buitre.

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El diputado de EH Bildu ha dicho que siempre han abogado por que "no se deje pasar la oportunidad de regular en favor de "los de abajo" ahora que el Gobierno no está en manos de la derecha extrema o la extrema derecha", y por "hacer políticas que defiendan a los sectores más vulnerables".

"Y eso es lo que se está viendo también desde la Puerta del Sol en Madrid, que ahora es siendo nuevamente un lugar de epicentro y de foco mediático importante, yo diría que muy considerable", en referencia a la acampada por la vivienda.

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En este sentido, ha destacado que los sindicatos de inquilinos e inquilinas "están planteando medidas justas y razonables", como que "no se pueda desahuciar a nadie sin alternativa habitacional y en situación de vulnerabilidad", y ha asegurado que esto "no es un privilegio", sino "una lógica humana que cualquier sociedad democrática tiene que tener interiorizada" para no caminar "hacia una barbarie que vaya expulsando a las personas".

Por ello, ha pedido que, junto con la prohibición de los desahucios, se regulen los alquileres de temporada, porque ya en 2022 advirtieron de que la Ley de Vivienda "estaba bien, pero que dejaba demasiadas cosas a la imaginación o a lo que en otros momentos se decía la inteligencia financiera, que al final suelen ser los recovecos que se buscan para no cumplir las leyes".

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"Los pisos de temporada se han convertido en la vía de escape para que el rentismo se siga imponiendo sobre la necesidad de vida digna de la gente, para que unos pocos sigan haciendo mucho dinero a costa de todos", ha manifestado.

Asimismo, ha emplazado a garantizar "que las rentas de los alquileres no suban de manera desmedida" y que, "quien accede a una vivienda en régimen de alquiler, no tenga que vivir con la espada de Damocles continua para saber si al año siguiente va a poder seguir viviendo ahí".

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"Esto es una realidad en Euskal Herria y en el Estado español, donde todavía existen mercados de vivienda con viviendas vacías, donde existen muchas personas demandando vivienda y no encontrándola, donde la gente se emancipa más tarde porque no puede encontrar un lugar que pueda pagar", ha manifestado.

"REMAR CON FUERZA Y DETERMINACIÓN"

Por ello, ha dicho que EH Bildu "va a remar y a empujar con toda la fuerza y determinación" para conseguir que estas reivindicaciones "no queden solo en bonitas palabras, sino que sean realidades plasmadas en el BOE o en la norma legal que sea, y se cumplan".

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El dirigente de la formación soberanista ha pedido "altura de miras, responsabilidad histórica y compromiso con el pueblo". Por ello, confía en que el decreto del Gobierno sea "ambicioso, que dé respuesta a lo que la gente está clamando en las calles, y es que tiene que garantizarse el derecho a la vivienda, que la gente no viva con miedo, a ser desahuciado, y a tener que empezar sus vidas desde cero o irse a la calle a vivir bajo un puente".

"Es por lo que estamos empujando a estas horas, siendo conscientes de la aritmética parlamentaria y sabemos dónde están las limitaciones de cada uno. Nosotros estamos dispuestos a hacer esfuerzos en búsquedas del consenso, y lo que le pedimos al resto de la gente es que haga lo propio. Y, sobre todo, que nosotros y el resto de formaciones políticas atiendan a la calle", ha indicado.

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Tras afirmar que EH Bildu no quiere "suplantar la voz de los movimientos sociales", sino acompañarlos, ha resaltado que se empeñarán en que sus reivindicaciones puedan salir adelante por "justas y razonables". "A esas formaciones políticas que en algún momento han optado por votar en sentido diferente de lo que se reclama en la calle, les pedimos que recapaciten, que reflexionen y que atiendan", ha apuntado.

Oskar Matute cree que las diez medidas planteadas por el Gobierno van en "buena dirección" dentro de "esa lógica de equilibrios" que va a hacer. "Viendo cuál va a ser la reacción de la extrema derecha y de la derecha extrema española, no queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena pista de aterrizaje para incorporar también algunas más", ha subrayado. A su juicio, eso evitaría que "un fondo buitre decida jugar con la vida de la gente y de sus hijos y hijas".

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En todo caso, ha precisado que el decreto no debe poner solo en el punto de mira a los fondos buitre, porque "no se puede discriminar ni trocear el escudo que puede proteger a una persona desahuciada en función de quién sea el que le desahucia".

"Tampoco se trata de hablar de desahuciadores buenos y desahuciadores malos, se trata de conseguir una situación en la que la gente pueda pagar su alquiler, que aquí nadie está planteando que todo el mundo viva gratis. Lo que estamos planteando es que la gente pueda pagar alquileres razonables, que quien tenga algún piso lo cobre, pero que nadie piense que va a vivir a cuerpo de rey a costa del sufrimiento de nadie", ha indicado.

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EUSKADI

Oskar Matute ha destacado que "muchas veces" en Euskadi "se habla de los fondos buitre como una realidad ajena, como un mal que existe en otros lugares" pero del que parece que en la Comunidad Autónoma Vasca se está "inmunizado, y por desgracia, en Erandio saben que eso no es así".

"Aquí, 150 familias corren el riesgo de ser desahuciadas si no aceptan el chantaje mediante un precio abusivo que les quiere poner el fondo buitre que en la actualidad posee la propiedad de estas viviendas", ha indicado.

Por tanto, les ha mostrado el "apoyo, solidaridad y compromiso activo" de EH Bildu y que, "de ninguna forma, se produzca el triunfo del fondo buitre sobre las 150 familias que luchan por mantener una vivienda digna".

"Desarraigar a la gente de sus pueblos, obligarla a irse a otros lugares, no es la forma de construir una sociedad normalizada, ni proyectos de vida dignos para todos y todas", ha asegurado.

A su juicio, se trata de "una amenaza real y palpable para cientos de familias", y ha instado a "seguir redoblando esfuerzos para que el derecho a la vivienda se imponga sobre cualquier lógica especulativa, para que quien ha venido a hacer negocio a costa de la dignidad y la vida de la gente, no encuentre en las instituciones agentes silentes para que sigan practicando estos desmanes, estas barbaridades". "Porque estamos hablando de situaciones de angustia vital máxima para mucha gente", ha remarcado.

En cuanto al Gobierno Vasco, cree que la Ley de Vivienda de 2015, aprobada por PSE-EE y EH Bildu, da herramientas y capacidades para hacer mucho más de lo que se hace". Esta norma, según ha destacado, "permite incluso la expropiación de viviendas en manos de fondos buitres o entidades bancarias que las tienen permanentemente cerradas".

"Pues que se desarrolle simplemente", ha emplazado. Por su parte, Casanova ha denunciado que el PNV "ha actuado en contra de todos los pasos que se han dado en materia de vivienda".