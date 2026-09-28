Chile se rearma para enfrentar a un Estados Unidos con nuevos rostros en Misuri

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Santiago de Chile, 28 sep (EFE).- Chile y Estados Unidos se enfrentan este martes en la ciudad norteamericana de Misuri, en el segundo amistoso para ambos en la Fecha FIFA tras el Mundial 2026, con La Roja en plan de rearme tras las expulsiones en su duelo previo y de visita ante un rival que luce sólido y con nuevos rostros.

El cuadro de las Barras y las Estrellas viene de vencer sin atenuantes a Perú por 4-1, en un partido que el técnico argentino Mauricio Pochettino aprovechó para hacer debutar a hasta once jugadores.

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La selección chilena, en cambio, cayó por 0-1 ante Canadá en Toronto teniendo que jugar con nueve hombres por las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, que originarán cambios en la alineación del entrenador interino Nicolás Córdova.

Ambas selecciones se encuentran en procesos de renovación con viastas al Mundial 2030, pero mientras los norteamericanos lo hacen progresivamente tras haber sido anfitriones de la última Copa del Mundo alcanzando los octavos de final, los sudamericanos no asistieron al certamen por tercera ocasión consecutiva y están reconstruyendo todo el equipo.

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Estados Unidos ganó ante los peruanos con goles del delantero debutante Justin Ellis del Orlando City de la MLS, del volante figura del Bayer Leverkusen Malik Tillmann, de Julian Hall, quien con 18 años es una de las joyas con mayor proyección, y del mediocampista del Middlesbrough inglés, Sebastian Berhalter.

La Roja se vio encerrada en su propio campo en los primeros minutos ante los canadienses, pero generó oportunidades a la ofensiva para marcar con Gonzalo Tapia, al que le anularon un gol, y con Francisco Salinas.

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A pesar de las expulsiones de Cepeda, a los 35 minutos, y de Suazo, a los 50, Chile logró reorganizarse y mantener un duelo con el marcador cerrado con un juego intenso y ofensivo.

Chile tiene la ventaja de cinco triunfos en sus duelos previos ante Estados Unidos, que los ha derrotado en tres ocasiones, mientras que, de los 11 encuentros entre ambos hasta la fecha, han firmado tres empates.

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Siete de los partidos anteriores se han jugado en suelo estadounidense, donde La Roja sólo perdió en una oportunidad. El último duelo amistoso entre ambos había sido en 2019, en Houston, y se zanjó con un empate 1-1.

Estados Unidos continuará su preparación con partidos ante México y Canadá, en octubre, en tanto que Chile también jugará con los mexicanos en octubre y luego enfrentará en ida y vuelta a Colombia, en noviembre.

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- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG).

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Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Brereton Díaz. Entrenador: Nicolás Córdova.

Estadio: Energizer Park de St. Louis, Misuri (Estados Unidos).

Hora: 19.00 hora local (00.00 GMT del miércoles). EFE