Barcelona acoge una cumbre internacional sobre la vida nocturna en las ciudades

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Barcelona, 28 sep (EFE).- La ciudad de Barcelona acogerá mañana martes una cumbre internacional que abordará los retos y las oportunidades de la vida nocturna en las ciudades del siglo XXI con la intención de compartir estrategias.

Entre las ciudades que han confirmado su presencia en el Barcelona Nit Forum Internacional, impulsado por la Oficina de la Noche del Ayuntamiento de Barcelona, están Nueva Gales del Sur (Australia), Nueva York (EEUU), Amsterdam (Países Bajos), París y Cracovia (Polonia), según ha informado el consistorio barcelonés.

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La cumbre contará con la participación de profesionales, expertos, representantes institucionales internacionales y agentes de la sociedad civil para reflexionar alrededor de la gestión integral de la vida nocturna.

El encuentro, cuya inauguración oficial tiene lugar este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona y se celebrará a partir del martes en la Fundación Joan Miró, quiere consolidar a la capital catalana como un referente internacional en la gestión de la noche, promoviendo un enfoque que tenga en cuenta tanto la actividad cultural, social y económica como el bienestar y el descanso de la ciudadanía.

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El foro cuenta con seis mesas redondas, que analizarán algunos de los desafíos principales de la gobernanza nocturna contemporánea, y tiene como objetivo de avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles, innovadores y equilibrados, capaces de dar respuesta a los varios usos y necesidades que confluyen durante la noche. EFE