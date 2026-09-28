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Ayuso tacha de "sectarias" las propuestas de vivienda y pide saber "a partir de qué edad" se puede no pagar al casero

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "sectarias" y "profundamente ideológicas" algunas de las propuestas de vivienda planteadas en los últimos tiempos, especialmente tras el polémico desahucio de Maricarmen, y ha ironizado con la posibilidad de que los inquilinos puedan quedarse en una vivienda en función de su edad.

Durante su intervención en la inauguración del Madrid Investment Forum, Ayuso ha ironizado con la posibilidad de acogerse a una medida de este tipo y poder quedarse de forma indefinida en su vivienda de alquiler a partir de una determianda edad.

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"Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido ya quedarme", ha manifestado la presidenta madrileña, que ha cargado contra "cambiarle las reglas del juego" a los caseros, que "han abierto su casa" y "han dejado temporalmente usar su propiedad".

En este contexto, ha criticado las propuestas de "expropiar viviendas" planteadas en los últimos días, al tiempo que ha apuntado a las discrepancias en el seno del Ejecutivo central tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "atacando" al Gobierno.

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Más allá de esto, Ayuso ha enmarcado en el contexto actual el interés "súbito" del Gobierno central en las políticas de vivienda, y ha aludido a un "festival de ocurrencias" por parte de Moncloa para intentar ahora dar con la solución de un "problema" que no se ha atajado en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Con las propuestas puestas sobre la mesa en los últimos días, a entender de Ayuso, terminan por acabar con la ciudadanía enfrentada entre sí porque "rige la ley de la selva". "Si hay personas que no tienen casa, no es culpa de quien la tiene. Si hay personas que les va peor en la vida, no es culpa de quien le está yendo en un momento determinado mejor", ha resumido la presidenta.

"BUSCAN CULPABLES"

"En esta Comunidad donde defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad, el Estado de Derecho, nos oponemos a tener que ver cómo la Puerta del Sol está ahora. Prácticamente, en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la plaza y aledaños, y también a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos", ha expuesto.

En este sentido, ha cargado contra el Gobierno central y la Delegación del Gobierno por no actuar para evitar la acampada en Sol mientras "buscan culpables" entre quienes no tienen competencias para ello. De hecho, he insistido en que quien tiene competencias sobre la Policía Nacional no puede buscarlas luego entre quien manda sobre la Municipal.

Finalmente, Ayuso ha recalcado que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "la mayoría" de los desahucios se producen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que es el Gobierno el que "no ha legislado con rigor ni ha dado opciones", al tiempo que ha recalcado que España precisa de un millón de viviendas para atender el "crecimiento demográfico que el propio Gobierno invita a multiplicar".

Sin embargo, la presidenta madrileña ha destacado que en la Comunidad de Madrid se produce un desahucio por cada cinco en Cataluña, lo que da a entender que en la región "se están haciendo las cosas mejor". "Las cifras demuestran que lo que nos intentan hacer es algo muy visto, está muy visto tanto truco", ha dicho.

"Nosotros lo que vamos a defender es que hay otra España posible, que la Comunidad de Madrid es el ejemplo, y que ya no solo con un cambio de Gobierno, sino con un cambio de mayorías en el Parlamento, volverá el rigor jurídico, el rigor científico", ha remachado.

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EuropaPress

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