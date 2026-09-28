Almeida pide desalojar la acampada de Sol, que Delegación del Gobierno tilda de pacífica

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Madrid, 28 sep (EFE).- La seguridad de la Puerta del Sol ha vuelto a abrir otra fisura entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno, ya que mientras el Gobierno municipal pide el desalojo de los manifestantes, la Delegación defiende que es una protesta "absolutamente pacífica".

Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, en el Consistorio madrileño están "indignados" con la actuación "lamentable" del Gobierno de Pedro Sánchez por la acampada instalada el sábado en la madrileña Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen.

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"La policía municipal pidió ayuda a la Policía Nacional para evitar que se produjera esa acampada. Las instrucciones que recibió la Policía Nacional es que no hiciera absolutamente nada por evitarlo", ha criticado Almeida hoy.

Ha añadido que lo "único" que hizo la Policía Nacional fue "estacionar dos furgonetas" delante de la fachada de la presidencia de la Comunidad de Madrid. "Estuvieron cuatro minutos", ha asegurado.

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"Yo lo que digo es que vaya la gente a acampar en La Moncloa o delante de la sede del Partido Socialista, en Ferraz, y veremos cuánto tarda la Policía Nacional en sacarles", ha defendido el alcalde, que ha insistido en que "se tiene que levantar la acampada, es algo de sentido común.

En este sentido, el primer edil madrileño ha explicado que desde su gobierno se está "evaluando" la situación para ver qué medidas tiene que adoptar. Eso sí, ha criticado que en 2011, año del 15M, quien levantó la acampada fue la Delegación del Gobierno.

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Y por eso, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "dejación de funciones" porque, a su parecer, está dentro de la misma "estrategia" que llevó a cabo en las protestas contra la Vuelta ciclista a España.

Por su parte, Martín ha defendido que la acampada en la Puerta del Sol aes "absolutamente pacífica" por lo que la labor de la Policía Nacional es "velar" por la seguridad ciudadana, algo que continuará haciendo el tiempo que sea "preciso".

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A preguntas de los periodistas en la apertura del Año Judicial en Madrid, el delegado del Gobierno también ha insinuado que "otros", en alusión al alcalde de Madrid, "desearían estar viendo otro tipo de imágenes".

"Creo es que es el momento de la sensatez, del sentido común y de la convivencia democrática", ha aseverado Martín, quien también ha manifestado que el hecho de que Almeida le esté acusando de "dejación de funciones" es "obsceno" porque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está "tratando" de ejercer su responsabilidad con "sensatez, como corresponde". EFE

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