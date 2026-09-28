Almeida espera que Urbagestión y Maricarmen puedan llegar a un acuerdo este lunes

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Madrid, 28 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que espera que la empresa Urbagestión SL y Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el barrio madrileño de Retiro, puedan alcanzar un acuerdo en la reunión que ambas partes mantendrán en la tarde de este lunes y que contará con mediación del Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a los medios a su llegada a la sede del PP en Génova, donde el partido celebra la Junta Directiva Nacional, Almeida se ha referido a la oferta que hizo el Ayuntamiento de intermediar en una reunión en la que estarán representantes de la empresa y un familiar y la abogada de Maricarmen, según ha apuntado.

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En ese sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento ha conseguido que ambas partes se sienten en la misma mesa y ha dejado claro que la intención es mediar "para que pueda haber un acuerdo".

Almeida ha querido dejar de lado las críticas que ambas partes se han hecho y subrayado que esta tarde no se va a hablar "de cargas" entre ellas, sino de "acuerdos".

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"Lo que le corresponde al Ayuntamiento y en lo que está es que se pueda llegar a un acuerdo", ha insistido.

El alcalde ha defendido que su administración ha logrado esta reunión y ha acusado al Gobierno de quedarse "en la indignación".

Fuentes del consistorio han considerado que existe margen para lograr un acuerdo y han precisado que la Empresa Municipal de Vivienda también cuenta con herramientas, como apoyar con un seguro por impago, para contribuir a resolver la situación.

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Igualmente han añadido que no tomarán medidas que excedan sus límites ni que pueda sentar un precedente de cara al futuro.

Asimismo, han dicho que la intención del Ayuntamiento es que Maricarmen pueda salir del hospital y volver a su casa y han asegurado que seguirá contando con las máximas horas de asistencia a domicilio o de terapia ocupacional que necesite para que pueda continuar viviendo sola con autonomía.

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Por otro lado, Almeida ha cargado contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por no dar la orden para desalojar la acampada de la Puerta del Sol.

Ha acusado a Martín de "dejación de funciones" que a su parecer está dentro de la misma "estrategia" que llevó a cabo en las protestas contra la Vuelta ciclista a España y que pretende "reventar las calles de Madrid" para intentar que el PSOE tenga unos resultados "decentes" en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

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"Se tiene que levantar la acampada, es algo de sentido común", ha incidido al tiempo que ha adelantado que si el Ejecutivo central no toma medidas contra esta iniciativa ciudadana el Ayuntamiento estudiará acciones contra Martín. EFE