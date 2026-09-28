Albert: “Respetamos mucho a Baskonia pero la idea está en nuestra mejora”

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Valencia, 28 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, hizo hincapié en tratar de ofrecer una mejor imagen en el duelo de este martes ante el Kosner Baskonia, de la segunda jornada de la fase regular de la Euroliga, y reconoció que todos los esfuerzos están puestos en el crecimiento del equipo.

“Esperamos una mejoría con respecto al partido anterior, que creo que nos ha dejado muchas lecciones para atacar las ideas que podemos llevar a la pista y antes de centrarse en Baskonia, que es un gran equipo y al que respetamos mucho, pero ahora mismo nuestra idea está en nuestra mejora y continuar dando pasos hacia nuestra identidad”, explicó Albert este lunes en declaraciones facilitadas por el club.

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El Valencia Basket perdió este domingo en el Roig Arena ante el Ilerna Lleida en la primera jornada de la fase regular de la Liga ACB (100-105).

El técnico valenciano, que celebró el volver a jugar en el Roig Arena, habló de la versatilidad del Baskonia: “Nos va a exigir adaptarnos a situaciones a las que estamos poco acostumbrados con su juego sin posiciones definidas y a las que tenemos que contrarrestar desde nuestra defensa y a la vez atacar las situaciones de su línea exterior más pequeña”. EFE

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