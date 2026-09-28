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Adelante asegura que el decreto sobre vivienda "tiene que ser aprobado tal y como defiende el sindicato de inquilinas"

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El secretario de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha mostrado su apoyo para que el futuro decreto de vivienda se apruebe en el Consejo de Ministros de este martes "tal y como defiende el sindicato de inquilinas". Asimismo, ha responsabilizado al PP y al PSOE por la situación actual de la vivienda.

"Nosotros lo decimos claro, vamos a estar junto al sindicato de inquilinas para que el decreto sea como plantea, porque solo hay dos opciones en esta situación o se está con la gente que está sufriendo los desahucios y con los ciudadanos o se está con los fondos buitres y los especuladores", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido.

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Asimismo, Adelante ha exigido que "se le prohíba a los fondos buitres comprar una vivienda más" y la "congelación de los alquileres" junto con la "suspensión de los desahucios". "Hay que acabar con una legislación que favorece al rentismo, a los fondos buitres y está expulsando a las personas de sus casas. Esta es la gota que ha colmado el vaso y ante eso el gobierno tiene que retratarse", ha subrayado.

En este sentido, Salvador ha señalado al PP por ser "el brazo político de los rentistas, de los especuladores y de los fondos buitres", así como al PSOE por "ser el principal responsable de esta situación".

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"Los gobiernos, los diferentes gobiernos, deben no solo escuchar, sino aplicar la propuesta que está planteando el movimiento de vivienda. Se está demostrando que la gente está harta de promesas y que quiere hechos", ha aseverado.

El secretario de organización de Adelante también ha puesto el foco en el papel del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "meter la cabeza debajo de tierra para no hablar del problema de la vivienda para intentar que solo se hable del gobierno de España".

"Siete desahucios al día en Andalucía. Ante esto, Moreno Bonilla va a tener que responder en el Parlamento de Andalucía cuál es su política de vivienda. ¿Va a seguir defendiendo a los especuladores? ¿Va a seguir defendiendo a los fondos buitres? ¿O se va a poner, por una vez, de lado de los andaluces y andaluza?", ha subrayado.

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