Espana agencias

Acuerdan la suspensión por tres años a una profesora de la Universidad de Málaga por acoso sexual a un compañero

Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. POLITICA
Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. POLITICA
Guardar

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo durante tres años impuesta inicialmente a una profesora de la Universidad de Málaga (UMA) por una falta muy grave de acoso sexual a un compañero, de forma que revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.

Los hechos se remontan a 2021 cuando la mujer remitió a un compañero imágenes de ella, mensajes y cartas, expresando él su malestar por estos hechos. Según recoge la sentencia del alto Tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso Europa Press, al continuar, este se puso en contacto con el Vicerrectorado de Igualdad solicitando ayuda y se activó el protocolo contra el acoso sexual.

PUBLICIDAD

En abril de 2024 se dictó una resolución en la UMA en la que se acordaba dicha suspensión por una falta muy grave de acoso sexual y un mes después la mujer presentó demanda para impugnar esa sanción disciplinaria, que recayó en el Juzgado de lo Social número 2, que estimó parcialmente esta demanda y acordó reducir la sanción a seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

Ante esta resolución, se presentó recurso de suplicación por parte de la universidad, que ahora ha sido estimado en el sentido de revocar la sentencia del juzgado y de desestimar la demanda formulada por la profesora, confirmando la sanción impuesta inicialmente.

PUBLICIDAD

Según la Sala del TSJA, el comportamiento de la trabajadora sancionada "responde a lo que la propia universidad define como acoso sexual en el protocolo", considerando que "queda fuera de toda duda que los mensajes y archivos fotográficos y videográficos comunicados por la trabajadora a su colega por el contenido inequívocamente sexual que tenían han debido incidir de manera inaceptable en la dignidad de dicha persona".

La sentencia del TSJA se podía recurrir ante el Tribunal Supremo, pero según la información adelantada por Diario 'SUR', "transcurrido el plazo legal establecido y sin que ninguna de las partes haya preparado tal recurso contra la sentencia dictada en estas actuaciones, se declara su firmeza".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | El texto incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | El texto incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

La cinta protagonizada por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep entrelaza tres vidas separadas por décadas a través de Virginia Woolf y su cuarta novela, ‘La señora Dalloway’

La película con Meryl Streep con nueve nominaciones al Oscar que inspiró a ‘La bola negra’ y puedes ver en Filmin: tres historias conectadas por Virginia Woolf

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

La ficción diaria de La 1 se prepara para uno de los momentos más importantes de la temporada tras el descubrimiento de Curro

‘La Promesa’ salta al prime time por la boda de Curro y Ángela: TVE dedicará un capítulo especial al gran acontecimiento tras ‘La Revuelta’

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

La acampada de Sol ha servido para poner contra las cuerdas al Gobierno y sus socios y activar la cuenta atrás para un acuerdo que permita aprobar un decreto de vivienda

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El triste 90º cumpleaños que vivirá la reina Sonia de Noruega tras cancelar la doble fiesta que había preparado junto al fallecido rey Harald

‘Dagbladet’ ha revelado los planes que tenían los monarcas de Noruega antes del fallecimiento del rey el 28 de agosto

El triste 90º cumpleaños que vivirá la reina Sonia de Noruega tras cancelar la doble fiesta que había preparado junto al fallecido rey Harald
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | El texto incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | El texto incluye prohibir desahucios hasta 2028, endurecer alquiler temporal y conceder ayudas fiscales a caseros e inquilinos

Alquileres indefinidos, frenar desahucios, expropiar pisos o prohibir la venta a fondos buitre: de Sumar a Junts, qué pide cada partido para aprobar el decreto de vivienda

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”