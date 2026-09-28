A juicio el monitor acusado en Cantabria de grabar a 51 jugadoras en los vestuarios

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Santander, 28 sep (EFE).- El monitor acusado de grabar a 51 jugadoras de fútbol, 20 menores de edad, en un vestuario de la localidad cántabra de Villaescusa en 2024 irá a juicio el próximo mes de mayo después de no haber alcanzado un acuerdo en la audiencia preliminar.

El juicio está previsto que se celebre en el salón de actos del Edificio Judicial de Las Salesas, en Santander, los días 5, 6, 7, 12 y 13 de mayo de 2027.

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Declararán, entre otros, agentes de la Guardia Civil, las víctimas, psicólogas, la pericial y el alcalde del municipio en el que ocurrieron los hechos en calidad de representante civil.

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor por 46 delitos contra la intimidad, 15 de ellos continuados.

Las siete acusaciones particulares, que defienden a las afectadas que han deseado personarse en la causa, solicitan penas de hasta 271 años de prisión y 10.800 euros de multa por los delitos cometidos sobre sus representadas.

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El monitor fue detenido en 2024 y se le retiró el teléfono móvil, en el que se encontraron, además de las dos grabaciones que dieron lugar a la denuncia, otros 34 vídeos con 51 víctimas en total, 20 menores de edad, mientras se duchaban o se cambiaban de ropa después de entrenamientos y partidos.

También se halló material pornográfico con niñas descargado de internet. EFE

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