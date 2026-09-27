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Emmanuel Macron inicia su viaje de Estado a España el próximo martes

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Madrid, 27 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegará a Madrid el próximo martes 29 de septiembre para realizar una visita de Estado de dos días en la que se reunirá con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El jefe del Estado francés, que estará acompañado por su esposa, Brigitte Macron, será recibido en el Palacio Real con honores militares por los reyes, que posteriormente les ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.

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En la Zarzuela mantendrán también una reunión los dos jefes de Estado que volverán a encontrarse por la noche de nuevo en el Palacio Real donde los reyes de España ofrecerán la tradicional cena en honor de Emmanuel y Brigitte Macron.

Al día siguiente, miércoles, el presidente francés será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, con quien mantendrá una reunión de trabajo y también almorzará, una jornada en la que acudirá con Felipe VI a un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía.

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Macron tiene previsto también asistir en este viaje de Estado a un encuentro en la Universidad Complutense sobre democracia, juventud y redes sociales, así como visitar el Centro de Satélites de la Unión Europea y una institución francesa de investigación en ciencias humanas y sociales, según el Elíseo.

Una visita que finalizará con la recepción que el presidente francés y su esposa ofrecerán a los reyes Felipe VI y doña Leticia en la Residencia de la Embajada de la República Francesa en España.

El viaje de Macron a España, que se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, se ha ido aplazando por diversos motivos desde que en 2018 Felipe VI le invitó a realizar una visita de Estado.

Una visita que se produce unos días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional avalara el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, cuestionado por el Senado, que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa al no ver ninguna contradicción con la Constitución. EFE

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