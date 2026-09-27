Cataluña quiere aumentar la protección jurídica del profesorado en las salidas con alumnos

Guardar

Barcelona, 27 sep (EFE).- La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha avanzado que están estudiando medidas para dar una protección jurídica adicional a los docentes frente a eventuales problemas con escolares en salidas y colonias, en un intento de revertir este curso el boicot de los centros a estas actividades.

En declaraciones a EFE, Niubó ha criticado la campaña a la que se han adherido más de 1.300 centros públicos para no hacer colonias -con pernoctación- ni salidas culturales -de un día- este curso, como parte de las protestas para mejorar las condiciones laborales de maestros y profesores.

PUBLICIDAD

"Es una medida que no comparto de ninguna manera, en un momento en el que se ha llegado a acuerdos importantes -los del pasado curso con parte de los sindicatos-; no acabo de saber cuál es el objetivo de todo esto", ha dicho la consellera.

A su juicio, eliminar colonias y salidas "perjudica al conjunto de alumnado", en especial, "al mas vulnerable, así como a la escuela pública".

Niubó ha recordado que, en los acuerdos con parte de los sindicatos de la pasada primavera (CCOO, UGT y Professors de Secundària), se incorporaron compensaciones económicas de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, una actividad que organizan las escuelas pero que siempre es voluntaria por parte de estos profesionales.

PUBLICIDAD

Además, la consellera ha dicho que van a dar facilidades para que haya una compensación horaria, de manera que las horas adicionales que un profesor trabaja al estar todo el día y noche de colonias las pueda recuperar del conjunto de horas del curso escolar, siempre en coordinación con su centro educativo.

Como tercera medida, Niubó ha anunciado que están trabajando en una de las reivindicaciones del profesorado que secunda el boicot a las colonias: mejorar la protección jurídica cuando los docentes se llevan a alumnos fuera de la escuela y bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que puedan producirse incidentes.

PUBLICIDAD

En este contexto, Aragón aprobó el pasado agosto unas instrucciones que concretan cómo deben actuar centros y profesorado en la organización y desarrollo de las actividades complementarias, tales como viajes, intercambios escolares y otras movilidades educativas que se desarrollen fuera del recinto escolar.

Entre otras cuestiones, la normativa establece cómo obrar en situaciones en las que haya incidentes con alumnos durante unas colonias, fija los protocolos de actuación ante emergencias y concreta la protección jurídica del profesorado que sale del colegio con un grupo de menores. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)