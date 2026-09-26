Sumar avisa al PSOE que no apoyará la expulsión de solicitantes de asilo antes de que se resuelvan sus expedientes

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Sumar ha avisado este sábado al PSOE de que no apoyarán medidas para agilizar el retorno a Marruecos de los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado mes de julio que contemplen la devolución de las personas que hayan solicitado asilo antes de la resolución definitiva de cada uno de sus expedientes.

Así lo ha advertido el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, al ser preguntado sobre el contenido del decreto ley que, según publica El País, está preparando el Gobierno y que contemplaría esa posibilidad.

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En unas declaraciones realizadas en la fiesta anual del Partido Comunista de España (PCE), Santiago se ha quejado de su grupo no ha sido informado por el socio mayoritario del contenido de ese eventual decreto ley, pero ha recalcado que, si se aprueba, tendrá que ser convalidado por el Congreso y que Sumar no va a apoyar nada que no respete los Derechos Humanos.

INCOMPATIBLE CON LA CONVENCIÓN DE GINEBRA

"No sabemos muy bien cuál es el contenido de ese decreto, no nos lo ha trasladado el PSOE, pero lo que se ha publicado es claramente incompatible con la Convención de Ginebra del año 1951 de protección a refugiados", ha subrayado Santiago.

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En este contexto, ha incidido en que desde hace semana su formación viene garantizando que dará "todo el apoyo para fortalecer las fronteras, ningún apoyo si ese fortalecimiento de las fronteras se pretende hacer a base de restringir o eliminar los Derechos Humanos"

Así, ha remarcado que los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer en España "mientras se sustancia su solicitud de protección internacional hasta el final", es decir, hasta que se pronuncien los tribunales de Justicia. "Y en esto vamos a ser muy taxativos", ha remachado.

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HAY QUE RESPETAR EL DERECHO DE ASILO

De su lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rigo, ha explicado que le "consta que se está trabajando en la cuestión de los plazos" pero ha subrayado que en todo caso "hay que cumplir con la legislación vigente que protege a las personas solicitantes de asilo y, sobre todo, a la infancia migrante".

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"Nosotros estamos planteando en todo momento una salida humanitaria y el respeto al Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la legislación vigente y el derecho a asilo es un derecho reconocido y vamos a trabajar para que se respete", ha garantizado.