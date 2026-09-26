Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Antonelli acabó quinto

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Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, ganó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito urbano de Baku; donde se impuso por delante de los dos Red Bull, el del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y el del francés Isack Hadjar, que fue tercero.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, que arrancó decimosexto, remontó once plazas para acabar quinto una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó en décima posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimoquinta.

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El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó, al parecer, por un problema de motor, en la vuelta 21; y el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hizo catorce giros más tarde, tras la primera re-salida, al provocar un accidente -sin lamentar daños mayores- a causa del que también quedaron fuera de carrera su compañero, el francés Pierre Gasly, y el inglés Lando Norris (McLaren).

Russell, de 28 años, logró su octava victoria en la F1, la tercera del año, en una carrera en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto y su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto: un puesto por detrás de Antonelli, que ahora lidera el campeonato con 302 puntos, 66 más que su compañero.

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El debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) concluyó séptimo a orillas del Mar Caspio; donde los dos Haas, los del francés Esteban Ocon y el inglés Oliver Bearman, acabaron octavo y noveno, respectivamente, justo por delante de Sainz, que 'rascó' el último punto en liza.

El siguiente Gran Premio, el aplazado de Baréin (que conserva su nomenclatura), se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia. EFE

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