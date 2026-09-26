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Rafita, del Málaga, se incorpora a la sub-21 por la lesión de Javi Hernández (Espanyol)

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Madrid, 26 sep (EFE).- El lateral derecho del Málaga Rafael Garrido, 'Rafita', se ha incorporado a la selección española sub-21 en lugar del mediapunta del Espanyol Javi Hernández, quien sufre molestias musculares, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Es la primera ocasión en la que Rafita, de 21 años y que esta temporada ha jugado como titular los siete partidos, es convocado por la sub-21.

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El seleccionador, David Gordo, se ha inclinado por suplir la vacante de un jugador ofensivo como Javi Hernández con un lateral derecho después de que Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, dejara huérfana esta posición al ascender a la selección absoluta tras la lesión de Pedro Porro el pasado martes.

En el partido de clasificación para el Europeo que España perdió este viernes en Finlandia (2-1), fue el jugador del Barcelona Xavi Espart el que ejerció de carrilero derecho, aunque en lo que va de temporada, el técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, lo ha empleado de lateral izquierdo.

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El Málaga era el único equipo de Primera División que no contaba con ningún internacional en la actual ventana de selecciones.

El último jugador del conjunto andaluz que estuvo con la sub-21 fue el también lateral Víctor Gómez en junio de 2022, cuando dirigía al equipo el actual seleccionador absoluto, Luis de la Fuente.

En cuanto a Javi Hernández, quien no jugó ante Finlandia, los servicios médicos de la RFEF han estado "en contante contacto" con sus homólogos del Espanyol para informarles de la situación del futbolista en todo momento, señala la federación en su nota.

Rafita se incorporará este domingo al grupo para participar en el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar el encuentro en San Marino del próximo jueves, 1 de octubre.

La Rojita, líder de su grupo con dos puntos de ventaja sobre Finlandia, cerrará con Rumanía en Ibiza el 6 de octubre la fase de clasificación y en caso de obtener las dos victorias, certificará su pase al Europeo del próximo año. EFE

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