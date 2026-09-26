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Maricarmen anima desde el hospital a la gente a acudir a la manifestación de esta tarde

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Madrid, 26 sep (EFE).- Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que esta semana fue desahuciada de su casa de Madrid, ha pedido este sábado desde el hospital donde se encuentra ingresada a la gente que la apoya que acudan a la manifestación de esta tarde.

En un vídeo difundido desde la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas, convocantes de la protesta, Maricarmen ha querido mandar un mensaje "a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), y también a la gente que la apoya, para que lo que le ha ocurrido "no le pase a otras personas".

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"Quiero que sirva para que la gente luche para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio" y, por eso, "este martes se tiene que aprobar el decreto Maricarmen para dar un primer paso para acabar con este sinsentido", ha añadido.

Maricarmen también ha pedido a la gente que la apoya que firmen la petición online a favor de este cambio y también que acudan a la manifestación que tendrá lugar esta misma tarde en la Puerta del Sol de Madrid.

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"Si todas y todos nos unimos podremos conseguir los contratos indefinidos. Podremos conseguir lo que nos proponemos. Eso es lo que espero de vosotros", ha finalizado Maricarmen. EFE

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